4 Kasım 2021 Perşembe 23:46 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 23:46

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, 8. bölümüyle TRT1'de ekrana geldi. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener ve Yetkin Dikinciler'in yer aldığı Barbaroslar, 8.bölümde; Baba Oruç, mahsur kaldığı yerden kurtulup kendisine kurulan tuzakların kime ait olduğunu deşifre edebilecek mi? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 8. bölümü tek parça halinde izlemek isteyenler için Barbaroslar 8. bölüm full izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor.

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi Barbaroslar, Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatıyor. Barbaroslar dizisinin 8. bölümünü full izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 8. BÖLÜM ÖZETİ

Başrollerinde; Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Melis Babadağ, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yer aldığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi her Perşembe TRT 1'de.

TRT 1 ekranlarının dev projesi Barbaroslar'ın 8. bölümü yayınlandı.

ES Film imzalı, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosu Mustafa Burak Doğu tarafından kaleme alınan, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 8. bölümü ile izleyenleri heyecanlı sahnelerle karşıladı.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 8. bölümde Baba Oruç'tan haber alınamaması İskenderiye'de hızla yayılmıştır. Haberin üzerine Kılıç Bey, Baba Oruç'u ve leventlerini bulması için Hızır Reis ve Niko'ya destek olmuş; Şahin Bey ve tayfasıyla beraber deryalarda Baba oruç ve leventlerinden bir iz bulmak için yelken açmışlardı.

Baba Oruç ve leventleri, kendilerine kurulan tuzakları püskürtmüş fakat en sonunda ıssız kayalıklarda Pietro'nun gönderdiği acımasız savaşçılar tarafından kıstırılmış ve üzerlerine oklar çekilmişti. Baba Oruç ve leventler bu kıskaçtan nasıl çıkacaklardır?

Hızır Reis, Baba Oruç'un düştüğü darboğazı uzaktan görmüş ve yardım etmek için harekete geçmek istemişti. Ancak Şahin Bey engel olmuştu. Hızır Reis, Şahin Bey engelini geçerek Oruç ağasının yardımına yetişebilecek midir?

Deryalarda ölüm kalım mücadelesi verilirken Oruç'un kaybolduğunu öğrenen Despina, Isabel'I suçlamaktadır.

Despina'ya göre Isabel evliliklerini kıskanmış ve Oruç'u elinden almak için her yolu denemiş ama başarılı olamayınca da Oruç'un canına kast etmiştir.

Kendi zihnini bu şekilde doldurarak hanı basan Despina, Isabel'e el kaldırmıştır. Isabel ve Despina arasında son aşamaya varan bu çatışma nelere sebebiyet verecektir?

Baba Oruç, mahsur kaldığı yerden kurtulup kendisine kurulan tuzakların kime ait olduğunu deşifre edebilecek midir? Cafer, Şahin ve Sylvio üçgenini ortaya çıkarabilecek mi?

Kazandığı zaferler ve denizcilikte yaptıklarıyla Osmanlıların deniz imparatorluğu olmasını sağlayan Barbaros Hayrettin Paşa'nın denizlerdeki hakimiyetini konu alan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, TRT 1'in iddialı yapımları arasında yer alıyor.