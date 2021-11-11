11 Kasım 2021 Perşembe 23:46 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 23:46

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, 8. bölümüyle TRT1'de ekrana geldi. Antuan, Radko ve adamları, Kalimnos'tan çıkmak üzere olan Baba Oruç ve leventlerinin etrafını sarmıştı. Barbaroslar, 8.bölümde Baba Oruç ve leventleri bu çemberi yarabilecek mi? Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener ve Yetkin Dikinciler'in yer aldığı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölümü tek parça halinde izlemek için haberimizdeki Barbaroslar 8. son bölüm full izleme bağlantısına tıklayın.

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi Barbaroslar, Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatıyor. Barbaroslar dizisinin 8. bölümünü full izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 8. BÖLÜM ÖZETİ

Kazandığı zaferler ve denizcilikte yaptığı atılımlarla Osmanlıların deniz imparatorluğu olmasını sağlayan Barbaros Hayrettin Paşa'nın denizlerdeki hakimiyetini konu alan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, TRT 1'in iddialı yapımları arasında yer alıyor.

TRT 1 ekranlarının dev projesi Barbaroslar'ın 8. bölümü yayınlandı.

ES Film imzalı, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosu Mustafa Burak Doğu tarafından kaleme alınan, Barbaroslar, 8. bölümü ile izleyenleri heyecanlı sahnelerle karşıladı.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 8. bölümde Sırlı Kitabı ve Eshter'i, düşmanın elinden almak için baskın düzenleyen Baba Oruç, Hızır Reis ve leventler Kalimnos Kalesi'ne sızmışlardı.

Baba Oruç, Eshter'i bulunduğu zindandan kurtarmış, Hızır Reis ve Niko ise Giovanni'in yardımı ile büyük bir tehlikeye atılıp Pietro'nun odasına girmiş ve kitabı saklanılan yerden almışlardı.

Antuan, Radko ve adamları, Kalimnos'tan çıkmak üzere olan Baba Oruç ve leventlerinin etrafını sarmıştı. Baba Oruç ve leventleri bu çemberi yarabilecek mi? Kalimnos'tan çıkmaya çalışırken onları nasıl tuzaklar bekliyor? Aynı anda Pietro tarafından kıstırılan Hızır Reis ve Niko kaleden çıkabilecekler mi?

Kalimnos baskını, İskenderiye'de nasıl karşılanacak? Baba Oruç'a verdiği gemi nedeniyle Kılıç Bey ve oğlu Şahin arasında neler olacak?

Diğer yandan İshak Ağa, ailesinin katili olarak gördüğü Yorgu'yu yakalamış ve boğazına hançerini dayamıştı. Yorgo buradan da kurtulabilecek midir yoksa onun için her şeyin sonu mu gelmiştir?

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi; Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak.

Başrollerinde; Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Melis Babadağ, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yer aldığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi her Perşembe TRT 1'de.