11 Kasım 2021 Perşembe 23:49 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 23:49

Camdaki Kız 19. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız 19. son bölümde Sedat kararını vermiştir. Nalan'ı ve ülkeyi bırakıp gidecektir. Cana ile planlarını yaparlar. Nalan en sonunda Sedat'ı durdurmak için karşısına çıkar. Sedat gidecek mi? Nalan Cana'yı orada görünce ne yapacak? Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız 19. bölüm izleme sayfasına haberimizdeki linkten ulaşabilirsiniz. Camdaki Kız 19. bölüm full izle YouTube!

CAMDAKİ KIZ 19. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği iddialı dizi Camdaki Kız, izleyici tarafından her Perşembe reytinglerde zirvede yer alıyor. Camdaki Kız, her hafta perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de...

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın 19. bölümünde Sedat, Nalan'a boşanmak istediğini söyledikten sonra dünyası başına yıkılan Nalan konağı terk eder.

Konağa yaptığı beklenmedik ziyarette Nalan'ın gittiğini öğrenen Feride, soğuk rüzgarlar estirir. Koroğlu konağına giderek Sedat'ın ailesinden hesap sorar.

Rafet Bey ise Sedat'ın hisselerini Cavit'e verdiğini öğrenir.

Sedat'ın hisselerini Cavit'e sattığını öğrenen Rafet soluğu Cavit'in yanında alır. Levent'in yokluğuna alışamayan Selen, Nalan'ı ziyaret eder ve onu Sedat'ı döndürmesi için ikna etmeye çalışır.

DAĞILAN NALAN'IN YARDIMINA HAYRİ KOŞUYOR!

Sedat'ın ayrılık açıklamasından sonra Nalan yıkılmıştır. Kandırıldığını düşünürken bir taraftan da aşkını kaybedecek olmanın acısını yaşar. Feride'nin sözleri ise aklında yankılanır. Hayri ise Nalan'a destek olmak için yanı başında beklemektedir.

NALAN EVİ TERK EDİP, FERİDE'NİN YANINA DÖNÜYOR!

Camdaki Kız 19. bölümde Sedat'ın olaylarının ardından Nalan, Koroğlu ailesini terk etmeye karar verir. Başta Selen olmak üzere herkes dil dökse de dinlemez. Feride ise oldukça hiddetlenmiştir. Sedat'ı kıstırır ancak Sedat'ın da cevapları hazırdır.

Sedat, Nalan'a boşanmak istediğini söyledikten sonra dünyası başına yıkılan Nalan konağı terk eder.

Rafet, Sedat'ın şirketin hisselerini Cavit'e sattığını öğrenir ve çok sinirlenir.

Nalan ise annesinin evine dönerek her şeye en başında başlamak zorunda kalır.

NALAN SEDAT'I DURDURABİLECEK Mİ?

Sedat kararını vermiştir. Nalan'ı ve ülkeyi bırakıp gidecektir. Cana ile planlarını yaparlar. Öte yandan Feride de kızını korumak adına Rafet ile işbirliği yapar. Rafet, Cavit'in karşısına çıkar.

Nalan en sonunda Sedat'ı durdurmak için karşısına çıkar. Sedat gidecek mi? Nalan ne yapacak?