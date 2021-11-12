11 Kasım 2021 Perşembe reyting sonuçları: Barbaroslar, Camdaki Kız, Misafir reyting sıralaması

12 Kasım 2021 Cuma 09:19 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 09:19

11 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Perşembe akşamı Kanal D'de Camdaki Kız, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova, Star Tv'de Haluk Levent'le Yeniden, FOX Tv'de Misafir (Yeni Dizi), Tv8'de Masterchef Türkiye, TRT1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Show Tv'de Üç Kuruş reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 11 Kasım 2021 reyting sonuçları

11 Kasım Perşembe Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Perşembe dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

11 KASIM 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

11 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Perşembe akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Camdaki Kız, ikinciliği Bir Zamanlar Çukurova, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Camdaki Kız (ÖZET), üçüncü sırada ise MasterChef Türkiye yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Camdaki Kız (Özet) yer aldı.