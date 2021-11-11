11 Kasım 2021 Perşembe 17:36 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 17:36

Diziseverlerin merakla beklediği Misafir, 1. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay'ın yer aldığı Misafir, ilk bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de FOX TV'de ekrana geliyor. Dizide travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadınla, eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir adamın umut dolu karşılaşma hikayesi anlatılıyor. Misafir 1. bölüm izlemek için haberimizdeki linke tıklayın. Misafir 1. bölüm izle ilk bölüm tek parça!

MİSAFİR İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gece, hayatında bir gün bile mutlu olmamıştır. Hayatının son günü olduğunu düşündüğü gün Erdem ile tanışır ve hayatını yeniden yazmaya karar verir. Erdem'in evine davet ettiği bu misafir, başta kendi olmak üzere herkes için yeni bir gün doğumu olacaktır.

MİSAFİR KONUSU

Travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadınla, eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir adamın umut dolu karşılaşma hikayesi anlatılacak.

Mutlu bir aile hayatına sahip olan bir baba eşi ve 3 çocuğuyla birlikte hayatına devam ederken ani bir ölümle karşı karşıya kalır. Bu mutlu ailenin annesi vefat eder. Diğer yandan da travmalarla dolu ve mutsuz bir çocukluk dönemi yaşayan bir kadın hafızasını kaybeder.

Tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran dizide; travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadın olan Gece (Hazal Kaya) ve eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir baba olan Erdem'in (Buğra Gülsoy) umut dolu hikayesi konu alınacak.

MİSAFİR DİZİSİ OYUNCULARI

"Misafir"in oyuncu kadrosunda Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay'ın yanı sıra Bülent Şakrak, Selen Öztürk, Nezaket Erden, Elçin Altamgüç, Berk Yaygın, Beren Gençalp, Salih Demir Ural, Zeyno Asya Orçin ve Emir Kaan Özkan gibi başarılı isimler de yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün'ün oturduğu, senaryosunu Özge Aras'ın uyarladığı Misafir dizisinde travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadın olan Gece (Hazal Kaya) ve eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir baba olan Erdem'in (Buğra Gülsoy) umut dolu karşılaşma hikayesi konu alınacak.