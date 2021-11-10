10 Kasım 2021 Çarşamba 23:42 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 23:42

Sadakatsiz 38.bölüm izleyenleriyle buluştu. Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz 38. bölümde Leyla, Tekirdağ'da kocası Aras'ı bulur. Tam karşısına çıkacakken birisi Leyla'ya engel olur. Derin'in planı Leyla'nın Aras'ın karşısına çıkmasına engel olabilecek mi? Asya, Aras'ın aslında evli olduğunu öğrendiğinde ne yapacak? Sadakatsiz 38. bölümü full izlemek için aşağıdaki linke tıklayın.

Sadakatsiz 38. bölümü izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Doctor Foster dizisinin uyarlaması olan Sadakatsiz dizisinin 38. Bölümünde; Volkan ise Aras'ın evli olduğunu öğrenip mutlu olur. Volkan Asya'ya gerçekleri söyleyecek mi? Sadakatsiz 38.bölüm full izle!

Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Sadakatsiz'in yeni bölümünde

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı Kanal D'de...

SADAKATSİZ 38. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanal D'nin sevilen dizisi "Sadakatsiz" yeni bölümü ile ekrana geldi. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a Melis Sezen'in eşlik ettiği dizinin yeni bölümünün konusu şöyle;

Sadakatsiz 38. bölümde Asya, boşanma kararı alan Volkan'ın kıskançlıkları ile uğraşırken, babasının etkisi altında kalan Ali, problem çıkarmaya devam eder. Demir ve Gönül cephesini de etkileyen bu olay aileler arası gerilime sebep olacaktır.

VOLKAN, ARAS'IN EVLİ OLDUĞUNU ÖĞRENİYOR!

Asya ve Aras'ın peşine düşen Volkan, Aras'ın hayatı hakkındaki gerçekleri öğrenir. Leyla'yı gören Volkan hız kesmeden soluğu Asya ve Aras'ın yanında alır. Peki Volkan gerçekleri Asya'ya anlatacak mı?

Leyla, Tekirdağ'da kocası Aras'ı ararken, Derin'in planı ona engel olabilecek midir?

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un yer aldığı Sadakatsiz dizisinin kadrosunda; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş' in yanı sıra usta oyuncu Burak Sergen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mutlunur Lafçı, Doğan Can Sarıkaya, Dora Dalgıç yer alıyor.