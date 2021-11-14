14 Kasım 2021 Pazar 10:44 - Güncelleme: 14 Kasım 2021 Pazar 10:44

Kanal D ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Camdaki Kız'ın 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümde Nalan evi terk edip, Feride'nin yanına dönmüşken Selen, Sedat'ı durdurması için Nalan'a yalvarmıştı. Camdaki Kız 20. bölüm fragmanında ise Nalan, Sedat'ı geri döndürüyor. Bu durumda Cana ne yapacak? Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız 20. bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar...

NALAN, SEDAT'I GERİ DÖNDÜRÜYOR!

Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de Kanal D'de!

Nalan, Sedat'ın gitmesine engel olduğunu düşünürken aslında gerçek bambaşkadır.

Muzo'nun kız arkadaşını Sedat ve Nalan'la tanıştırması şoke ediyor. Çünkü Muzo'nun tanıştırdığı kişi tarzıyla Nalan'a inanılmaz benzer.

Yemekteyken Sedat ve Muzo'nun içecek almaya gittikleri sırada Sedat'ın telefonu çalar, arayan Cana'dır. Nalan telefona bakıp arayanı görür. Sedat ve Cana'nın ihanetini öğrenemeyen Nalan, neler yaşayacak?

Diğer yandan Selan, annesinin doktor baskısı sonucu gerçekleri daha fazla saklayamayacağını anlıyor. Selen hamile olmadığını açıklayacak mı?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sedat kararını vermiştir. Nalan'ı ve ülkeyi bırakıp gidecektir. Cana ile planlarını yaparlar.

Sedat, Nalan'a boşanmak istediğini söyledikten sonra dünyası başına yıkılan Nalan konağı terk eder.

Konağa yaptığı beklenmedik ziyarette Nalan'ın gittiğini öğrenen Feride, soğuk rüzgarlar estirir. Koroğlu konağına giderek Sedat'ın ailesinden hesap sorar.

Rafet Bey ise Sedat'ın hisselerini Cavit'e verdiğini öğrenir.

Sedat'ın hisselerini Cavit'e sattığını öğrenen Rafet soluğu Cavit'in yanında alır. Levent'in yokluğuna alışamayan Selen, Nalan'ı ziyaret eder ve onu Sedat'ı döndürmesi için ikna etmeye çalışır.

NALAN EVİ TERK EDİP, FERİDE'NİN YANINA DÖNÜYOR!

Sedat'ın olaylarının ardından Nalan, Koroğlu ailesini terk etmeye karar verir. Başta Selen olmak üzere herkes dil dökse de dinlemez. Feride ise oldukça hiddetlenmiştir. Sedat'ı kıstırır ancak Sedat'ın da cevapları hazırdır.

Sedat, Nalan'a boşanmak istediğini söyledikten sonra dünyası başına yıkılan Nalan konağı terk eder.

Rafet, Sedat'ın şirketin hisselerini Cavit'e sattığını öğrenir ve çok sinirlenir.

Nalan ise annesinin evine dönerek her şeye en başında başlamak zorunda kalır.

Öte yandan Feride de kızını korumak adına Rafet ile işbirliği yapar. Rafet, Cavit'in karşısına çıkar.