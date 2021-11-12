12 Kasım 2021 Cuma 15:35 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 15:35

Yasak Elma 120. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. FOX Tv'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın son bölümünde Yıldız, Doğan ve kızı Kumru ile ilgili büyük bir sırrı öğrenmişti. Yasak Elma 120. bölüm fragmanında ise Yıldız ve Çağatay'ın boşanma davasının duruşması görülür. Mahkemeye gelen sürpriz şahit ise bütün dengeleri alt üst edecektir. İşte Yasak Elma 120. yeni bölüm fragmanı

YASAK ELMA 120. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yasak Elma her Pazartesi 20.00'da FOX Tv'de...

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Yasak Elma'nın son bölümünde Doğan, Ender'e "Seni özel hayatımda istemiyorum" der. Ender ise türlü oyunlara başvurur.

Ender, geceleri Kumru ile gündüzleri de Yıldız ile takılmaya başlar. Bunu farkeden Yıldız, Ender'in ikili oynadığını düşünüp gardını alır.

Yasak Elma son bölümde Yıldız, Doğan'ın Çağatay ve Kumru ilişkisini herkesten önce bildiğini öğrenir ve Doğan'la yüzleşmeye gider.

Öte yandan Yıldız, Kumru'nun babası Doğan'a gidip. "Siz bizim evimize girip çıktınız, bizimle yemekler yediniz... Meğerse Çağatay ve Kumru'nun ilişkisini biliyormuşsunuz" diyerek Kumru ve Çağatay'la ilgili hesap soruyor.

Doğan ise "Kumru ile yaşadığımız şeyi bilseydin, böyle konuşmaz hatta bana hak verirdiniz" der.

Doğan'ın geçmişte yaşadıkları bir olaydan dolayı böyle olduğunu ifade eder.

Yıldız, Doğan'ın söylediği bir sözle Kumru'nun bir sırrı olduğunu anlar ve bu sırrın peşine düşer.

Yasak Elma son bölümde Doğan ve ailesinin büyük bir sırrı olduğunu düşünen Yıldız haksız değildir. Doğan bey, geçmişte yaşanan bir olaydan dolayı bir hastaneyi satın alıp Kumru ile ilgili bir olayı örtbas etmiştir.