12 Kasım 2021 Cuma 23:48 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 23:48

Aşk Mantık İntikam 21. bölümde Ozan ve Esra'nın yaşadıkları izleyenleri ekran başına kilitledi. FOX Tv'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinin başrollerinde Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel yer alıyor. Aşk Mantık İntikam son bölümde Çağla'nın hamileliği Ozan'ın hayatına bomba gibi düşer. Esra Çağla'yı yakın markaja alır. Çağla Esra'dan gerçekleri saklayabilecek midir?Aşk Mantık İntikam 21. bölümü izleme linki haberimizde yer alıyor. Aşk Mantık İntikam 21. bölüm full HD izle FOX TV!

AŞK MANTIK İNTİKAM 21. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yapımını No: 9 Productions'un üstlendiği Aşk Mantık İntikam dizisinin yönetmenliğini Murat Öztürk üstlenirken senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal kaleme alıyor.

Aşk Mantık İntikam 21. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitlendi.

FOX Tv'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam 21. bölümde Ozan ve Esra, Çağla'nın hamilelik haberiyle sarsılmıştır.

Çağla ise çok mutludur. Ozan'la birlikte yaşayacağı düşüncesiyle eşyalarını toplamaya başlar ancak Ozan'ın hamlesiyle hevesi kursağında kalır.

Bu hamilelikle ilgili Ozan'ın kafasında şüpheler vardır ve şüphelenen tek kişi Ozan değildir.

Esra da Zeyno'dan aldığı bilgilerle Çağla'yı yakın markaja alır. Çağla onu adım adım takip eden Esra'dan gerçekleri saklayabilecek midir?

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Ozan ve Esra'nın yakınlaştıkları an, Ozan'a gelen telefonla bölünür. Çağla trafik kazası geçirmiştir. Ozan hastaneye koşar, hastanede Arif'le yaptıkları konuşma sonrası Arif, Ozan'a karşı açtığı savaşı büyütür. Ozan artık sadece işsiz değil evsiz de kalmıştır.

Arif, Ozan'ı böyle yıldıracağını sanır ama Ozan'ın pes etmeye niyeti yoktur. Şirketi arkasında bırakan Ozan kendine yeni bir sayfa açar. Çağla'nın boşanmayı kabul ederek davayı bizzat kendisinin açması Ozan ve Esra arasındaki ilişki için de bir umut ışığı olur.

Çınar'la karşılıklı ayrılma kararı alan Esra, Ozan'a yeni işinde destek olur. Öte yandan, Ozan'ın ayrılmasından sonra giderek kan kaybeden Milenyumsoft'ta işleri yoluna koymaya çalışan Çınar, bunun için sürpriz bir hamle yapar.

Ozan boşanma davasından sonra Esra'yla buluşmak ister. Esra ve Ozan'ı gün bitiminde başka bir sürpriz beklemektedir.

Başrollerinde Burcu Özberk ve İlhan Şen'in rol aldığı Aşk Mantık İntikam dizisinde; Burak Yörük, Melisa Döngel, Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz gibi başarılı oyuncular yer alıyor.