14 Kasım 2021 Pazar 13:07 - Güncelleme: 14 Kasım 2021 Pazar 13:07

Kanal D'nin fenomen dizisi Camdaki Kız'a yeni bir oyuncu dahil oldu. Kısa bir süre önce Arka Sokaklar dizisinden ayrılan Yüsra Geyik, Camdaki Kız'da Muzaffer'in kız arkadaşını canlandıracak. Peki Yüsra Geyik kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte oyuncu hakkında merak edilen detaylar...

Arka Sokaklar'ın yıldız oyuncusu Yüsra Geyik, Camdaki Kız dizisine transfer oldu.

15 yıl boyunca Hüsnü Komiser'in kızı Zeliha olarak izleyicilerin gönlünde taht kuran Yüsra Geyik, Camdaki Kız dizisinde rol alacak.

Camdaki Kız 20. bölüm fragmanında izleyici karşısına çıkan Yüsra Geyik, dikkat çeken bir rolle diziye hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

YÜSRA GEYİK, MUZO'NUN SEVGİLİSİ ROLÜNDE

Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Camdaki Kız 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından esinlenilen Camdaki Kız'a yeni katılan Yüsra Geyik, Muzo'nun sevgilisi olarak boy gösterecek.

YÜSRA GEYİK KİMDİR?

Camdaki Kız 20. bölüm fragmanı yayınlandı! Yüsra Geyik, Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı, Tamer Levent, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerfi Erol, Tuğrul Tülek'in yer aldığı Camdaki Kız 20. bölümde diziye dahil olacak.

Yüsra Geyik, 1990 yılında Samsun'da dünyaya geldi. İlkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı.

Henüz dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı. Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamladı 13 yaşında kameralarla tanışan Yüsra Geyik ilk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı.

Asıl popülerliğini ise Arka Sokaklar dizisiyle yakaladı. 2006 yılından bu yana Arka Sokaklar dizisinin kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, 2021 yılına kadar dizide "Zeliş" karakterini canlandırdı.