14 Kasım 2021 Pazar 11:53 - Güncelleme: 14 Kasım 2021 Pazar 11:53

Evlilik Hakkında Her Şey 9. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Azra ile Sergen, boşanma sürecinde gittikçe gerilmekte ve tamamen kopma noktasına gelmiştir. Sergen, Azra'dan boşanmayacağını söyler. Yıldırım ise Azra'yı bir an olsun yalnız bırakmaz. Peki Evlilik Hakkında Her Şey 9. yeni bölümde neler olacak? Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği Evlilik Hakkında Her Şey 9. bölüm fragmanı haberimizde yer alıyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 9. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan otururken, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ kaleme alıyor.

Evlilik Hakkında Her Şey 9. yeni bölümde Azra, mahkemede hamile olduğunun ortaya çıkması sonucunda kızından tepki görür. Diğer yandan Sergen, boşanma işini yokuşa süreceğini açıkca beyan eder. Çolpan'ın araya girmesiyle Sergen ona da karşı gelir. Azra, yuvasının dağılmasının yanı sıra bir de kızı ile ters düşmüştür.

Sergen, "Benden o kadar boşanamayacaksın. Çocuklarımı, doğmamış çocuğumu benden uzakta büyütemeyeceksin!" der.

Diğer yandan müvekkili Melisa'nın kocası Koray ile görüşen Azra, onun patavatsız sözleriyle karşılaşır. Azra ile birlikte giden Yıldırım ise bu sözler karşısında sinirlenip Koray'ın yakasına yapışır.

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Sergen'den problemsiz bir şekilde boşanabilmek için gerekli tüm evrakları tamamlayan Azra, Yıldırım'a sürpriz bir ziyarette bulunur.

Bu esnada Koray, Melisa'yı kontrol altında tutabilmek için yeni bir taktiğe başvuracaktır. Melisa, kocasından psikolojik ve fiziksel şiddet görmeye devam eder.

Durum karşısında eli kolu iyice bağlanan Melisa'nın tek çıkış yolu olan Azra'yla buluşması daha da zorlaşır.

Eylül'ün sırrı ile ilgili yeni bir ipucu bulan Sanem, Ural'la yeni bir maceraya atılır.

Bu sırada emeklilik hayatına adapte olmaya çalışan Çolpan, Yıldırım'dan beklenmedik bir teklif alır.

Azra, kararlı adımlarla boşanma yolunda ilerlerken kendisini bekleyen kötü sürprizlerden habersizdir.

Sergen Sanem'e "Sen benim yuvamı yıktın" diyerek tepki gösterir. Sanem ise "Sen beni öpeceksin, ben de susacağım öyle mi?" der.

Evinin anahranının değiştirildiğini farkeden Sergen, Azra'nın ofisini basar. Azra uzlaşmacı davranmaya çalışsa da her şeyin daha zorlaşacağının farkına varır.

Azra, evliliğinin hata olduğunu kabul edip hatasıyla yüzleşmeye hazırdır. Çocuklarını da alıp annesinin evine dönen Azra için zorlu günler başlar.

Mahkeme günü geldiğinde ise Azra'yı kötü bir sürpriz bekliyordur. Sergen, Azra'nın hamile olduğunu öğrendiği için boşanmak istemediğini söyler. Duruşma başka bir tarihe ertelenir.

Evlilik Hakkında Her Şey'in oyuncu kadrosunda; Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Tülin Ece, Bertan Asllani, Cevdet Arıcılar, Esma Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmil, Emine Ada Sezer, Mila Kasarcı ve Erdal Küçükkömürcü ve Sumru Yavrucuk gibi başarılı isimler yer alıyor.

FOX Tv ekranlarında yayınlanan dizi, BBC yapımı The Split'ten uyarlanmıştır.