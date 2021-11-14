14 Kasım 2021 Pazar 23:45 - Güncelleme: 14 Kasım 2021 Pazar 23:45

Yargı 9. bölüm izleyicisiyle buluştu. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı 9. bölümde Ilgaz ve Ceylin birbirlerine duygusal anlamda daha da yaklaşırlar. Ilgaz'ın yakın ve ilgili tavırlarından etkilenen Ceylin, ona aşık mı oluyor? Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği Yargı 9. bölüm izleme linki haberimizde. Kanal D'nin izlenme rekoru kıran dizisi Yargı 9. bölüm full izleme linki haberimizde.

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesinin anlatıldığı Ay Yapım imzalı Yargı dizisi 9. bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi.

Heyecanla takip edilen dizinin son bölümünde Engin'in duruşmadaki ifadesi damga vurmuştu.

YARGI 9. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanal D'nin, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı, 9. bölümüyle izleyenleri yine ekran başına kilitledi.

Kanal D'nin, yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in paylaştığı, çok konuşulan dizisi "Yargı" yeni bölümü ile ekrana geldi.

Senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin'in oturduğu Yargı'nın yeni bölümünün konusu ise şöyle;

ENGİN, MAHKEMEDE VERDİĞİ IFADEYLE SERBEST KALINCA CEYLİN ÇILDIRIYOR!

Engin, cinayeti babasının üzerine yıkarak serbest kalıyor ve Ceylin çileden çıkıyor. Ilgaz ise büyük bir oyunun içinde olduklarını düşünür. Metin, Zafer'in cesedinin peşindeyken, arabanın Ilgaz'da olması onu iyice telaşlandırıyor. Ancak Zafer'in cesedinin arabada olmadığını öğrenen Metin, bir erkek cesedinin bulunduğu anonsu gelince köşeye sıkışıyor.

Engin'in Yekta'yı suçlamasının ardından Ceylin ve Ilgaz acil bir biçimde harekete geçmeleri gerektiğini fark ederler. Ilgaz'ın kendisine önerdiği yöntemlerle Engin'in geri dönüşsüz bir biçimde cezaevine girmesi için çabalarlar. Ancak bu yol Ceylin'i duygusal olarak yeniden örseleyecek kasislerle doludur.

Pars, Yekta'nın suçlanması sonucu kendisiyle ilgili önemli ve büyük bir sırrın açığa çıkması ihtimaliyle yüz yüze gelir ve engel olabilmek için her zamankinden çok farklı bir tavır gösterir. Metin kaybolan Zafer'in cesedini bulmaya çalışırken beklenmedik bir sürprizle karşılaşır. Yekta ise Laçin'in Engin'den yana tavır almasının bedelini ona ödetmeye kararlıdır.

Ilgaz ve Ceylin birbirlerine duygusal anlamda daha da yaklaşırlar, üstelik bu yakınlık ikisinin de ezberlerini bozan bir hale dönüşmektedir. Bir yandan Engin'in mahkumiyetini kesinleştirmek için çabalarken, bir yandan da kendilerine bile itiraf edemedikleri hislerin yarattığı yeni soruları cevaplamak zorundadırlar.

Ilgaz'ın yarası Ceylin'in dikkatini çekiyor. İkili arasında bu konuşma sırasında beklenmedik bir yakınlaşma başlıyor. Peki Ilgaz ve Ceylin aşkı alev alacak mı?