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Medya

14 Kasım 2021 Pazar reyting sonuçları: Teşkilat, Yargı, Benim Hayatım, Elbet Bir Gün reyting sıralaması

14 Kasım 2021 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Pazar akşamı; Kim Milyoner Olmak İster?, Yargı, Benim Hayatım, Elbet Bir Gün, Teşkilat, Aziz ve MasterChef Türkiye izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Peki Pazar reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 14 Kasım 2021 reyting sonuçları

15 Kasım 2021 Pazartesi 09:19 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 09:19
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14 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Pazar akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Pazar akşamı Kanal D'de Yargı, Atv'de Kim Milyoner Olmak İster, Star Tv'de Benim Hayatım, FOX Tv'de Elbet Bir Gün, Tv8'de Masterchef Türkiye, TRT1'de Teşkilat, Show Tv'de Aziz, reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 14 Kasım 2021 reyting sonuçları

14 Kasım Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Pazar dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

14 KASIM 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

14 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Pazar akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Yargı, üçüncülüğü ise Yargı (ÖZET) aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada ise Yargı (Özet) yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada ise Yargı (Özet) yer aldı.

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