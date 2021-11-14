14 Kasım 2021 Pazar 23:43 - Güncelleme: 14 Kasım 2021 Pazar 23:43

Teşkilat 22. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, her Pazar reytinglerde izlenme rekoru kırıyor. Kızının kaçırılmasıyla çıkmaza giren Zehra'nın 'Oyun oynayacak vaktim yok, kızım nerede!' diyerek Ceren'in yakasına yapışması damga Teşkilat 22. bölüme vurdu. Teşkilat 22.bölümde ekip, Zehra'nın bir delilik yapmasına karşın harekete geçer. 'Teşkilat'ın son bölümünü izleyemeyenler için Teşkilat 22. bölüm full izleme linki tek parça halinde haberimizde yer alıyor. (Teşkilat son bölüm)

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat 22. bölümüne Halit Başkan'ın "Şimdi sıra Ariel'de. Hazırlanın İsrail'e gidiyorsunuz" sözleri damga vurdu. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat 22. bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Teşkilat 22. bölüm full izle!

Yapımcılığını Timur Savcı & Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat dizisi her hafta pazar akşamı TRT1'de izleyici karşısına çıkıyor.

Teşkilat 22. bölümde Zehra'nın, 'Ben ölür giderim, en azından kızım kurtulur.' sözü izleyenleri duygulandırdı.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Teşkilat 22. bölümde Ekip Ceren'in para dolu bir çanta bıraktığı adam üzerinden kurgulanan planın ne olduğunu çözmeye çalışırken, bu gizemli adamın aslında Yağmur'un peşinde olduğu ortaya çıkar. Ekip, Zehra'nın bir delilik yapmasına karşın harekete geçer.

Yağmur'un kaçırılmasının ardından ekip kenetlenir ve dört koldan çalışmalara başlar. Ancak hiç beklemedikleri olaylar ekibi zor durumda bırakacaktır.

Pınar, Yağmur'un kaçırılmasıyla ilgili bir ipucu bulmak ümidiyle Çetin'e gittiğinde öğrendiği gerçek daha büyük bir tehdidi açığa çıkarır. Yağmur'u kaçıranların yaptığı teklif karargahta büyük bir yankı uyandırır.

Ekibinin deşifre olmasına ve Devletinin itibarının ayaklar altına alınmasına izin vermek istemeyen Zehra, kızını alır almaz ele geçirilme tehlikesine karşı intihar etmeyi planlar. "Ben ölür giderim, en azından kızım kurtulur" diyen Zehra, kızını kurtarabilecek mi?

Teşkilat dizisi, istihbarat teşkilatının, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi olağanüstü yetenekli ve korkusuz üyelerinden oluşan çok özel bir ekibinin hikayesini anlatıyor.