15 Kasım 2021 Pazartesi 23:45 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 23:45

Yasak Elma dizisinin 120. son bölümü izleyenlerin karşısına çıktı. Yasak Elma 120. bölümde Yıldız ve Çağatay'ın boşanma davasının duruşması görülür. Mahkemeye gelen sürpriz şahit ise bütün dengeleri alt üst edecektir. Dengeleri değiştirecek olan şahit kim? Yasak Elma 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte FOX Tv Yasak Elma 120.Bölüm Full İzleme linki ve Yasak Elma son bölüm özeti...

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Ece Dizdar, Yasmin Erbil, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma 120.Bölüm İzleme linki sizlerle...

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Yasak Elma, yeni bölümü ile ekrana geldi.

Yasak Elma son bölümde Ender, Doğan'la ayrılığı sonrası Arzu'yu göndermeye yemin etmiştir.

Çağatay, Yıldız'ın gönlünü alıp kendini affettirmeye çalışırken, Yıldız yeni hayatına adapte olmakla uğraşıyordur. Boşanma davasının seyrini gelen sürpriz bir tanık değiştirecektir...

Yasak Elma 120. bölümde boşanma duruşmasında Çağatay, "Ben karımı aldatmadım, onu çok seviyorum" diyerek Yıldız'dan boşanmak istemediğini söyler.

Yıldız'ın kendisini affetmesi için çabalayan Çağatay, nasıl bir hamlede bulunacak?

Çağatay'ın Yıldız'a söylediği "İstesen de istemesen de Halit Can beni ababsı olarak biliyor ve bu asla değişmeyecek" sözü damga vurdu.

Yıldız, Çağatay'ın bu sözüne karşı, "Onu da bizi bir macera uğruna riske atmadan önce düşünseydin!" der. Yıldız'ın öfkeyle hareket ettiğini düşünen Çağatay, affetmeyi denemesini tavsiye eder. Yıldız Çağatay'ı affedecek mi?

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Yasak Elma dizisinin önceki bölümünde Doğan, Ender'e "Seni özel hayatımda istemiyorum" diyerek ilişkisini kesmek ister.

Ender, geceleri Kumru ile gündüzleri de Yıldız ile takılmaya başlar. Bunu farkeden Yıldız, Ender'in ikili oynadığını düşünüp gardını alır.

Yasak Elma son bölümde Yıldız, Doğan'ın Çağatay ve Kumru ilişkisini herkesten önce bildiğini öğrenir ve Doğan'la yüzleşmeye gider.

Öte yandan Yıldız, Doğan'a Kumru ve Çağatay'la ilgili hesap sorar.

Doğan ise "Kumru ile yaşadığımız şeyi bilseydin, böyle konuşmaz hatta bana hak verirdiniz" der.

Doğan'ın geçmişte yaşadıkları bir olaydan dolayı böyle olduğunu ifade eder.

Doğan'ın söylediği bir sözle, Kumru'nun bir sırrı olduğunu anlar ve bu sırrın peşine düşer.

Yasak Elma son bölümde Doğan ve ailesinin büyük bir sırrı olduğunu düşünen Yıldız haksız değildir. Doğan bey, geçmişte yaşanan bir olaydan dolayı bir hastaneyi satın alıp Kumru ile ilgili bir olayı örtbas etmiştir.