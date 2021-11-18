18 Kasım 2021 Perşembe 15:56 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 15:56

Yasak Elma dizisinin merakla beklenen 121. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Ece Dizdar, Yasmin Erbil, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma 121. bölüm fragmanında boşanma duruşmasında Kumru2nun Yıldız'a şahit olarak gelmesi olayları tersine çevirir. Kumru2nun şahitliğini kabul etmeyen Yıldız'ın Doğan ile yemeğe çıkması her şeyi başka bir hale dönüştürür. Peki Yasak Elma 121. bölümde neler olacak? İşte Yasak Elma 121. yeni bölümden ilk fragman.

YASAK ELMA 121. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA 121. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yasak Elma her Pazartesi 20.00'da FOX Tv'de...

Kumru'nun Yıldız'a şahitlik etmek için mahkemeye gelmesiyle Yıldız, "Bu kadın, kocamın metresi. Ben eğer bu kadının şahitliği ile boşanacaksam; Beni aptal yerine koyan bu adamdan hiç boşanmam daha iyi!" şeklinde tepki verir.

Diğer yandan Doğan Bey, Yıldız ile yemeğe çıkar. Bunu duyan Çağatay çılgına döner.

Çağatay, Doğan'ı "Ailemden uzak duracaksın" diyerek tehdit eder.

Yıldız'a Doğan ile arasdından bir şey olup olmadığını soran Çağatay, büyük bir tepkiyle karşılaşır.

Çağatay'ın mahkemede söylediği "Beni bu ahlaksız, yalancı kadından kurtarın" sözü damga vurdu. Çağatay bu sözleri Yıldız için mi, sarfetti?

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Yasak Elma'nın son bölümünde Çağatay, Yıldız'ın gönlünü alıp kendini affettirmeye çalışırken, Yıldız yeni hayatına adapte olmakla uğraşıyordur. Boşanma davasının seyrini gelen sürpriz bir tanık değiştirecektir...

Yasak Elma 120. bölümde boşanma duruşmasında Çağatay, "Ben karımı aldatmadım, onu çok seviyorum" diyerek Yıldız'dan boşanmak istemediğini söyler.

Yıldız mahkemede boşanmak istedikçe Çağatay, ihaneti inkar eder. Tam o sırada Yıldız'a şahitlik etmeye karar veren Kumru içeri girer.