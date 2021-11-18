18 Kasım 2021 Perşembe 23:46 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 23:46

Camdaki kız 20. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Camdaki Kız'ın 20. son bölümde Nalan, Sedat'ı geri döndürür. Normal hayatlarına dönmeye çalışan Nalan ve Sedat, Muzo'nun kız arkadaşıyla tanışmak için beraber yemeğe çıkarlar. Yemekte Cana'nın Sedat'ı aradığını gören Nalan ne yapacak? Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız 20. bölüm izleme sayfasına haberimizdeki linkten ulaşabilirsiniz. Camdaki Kızı dizi 20. bölüm full izle YouTube!

CAMDAKİ KIZ 20. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği iddialı dizi Camdaki Kız, izleyici tarafından her Perşembe reytinglerde zirvede yer alıyor. Camdaki Kız, her hafta perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de...

Nalan evi terk edip, Feride'nin yanına dönmüşken Selen, Sedat'ı durdurması için Nalan'a yalvarmıştı.

NALAN, SEDAT'I GERİ DÖNDÜRÜYOR!

Her şeye rağmen Sedat'ı eve geri döndürmeye çalışan Nalan, onu ikna etmekte başarılı olur. Havaalanında tek başına kalan Cana'nın ise eve dönmekten başka çaresi kalmamıştır. Ama Alp, Cana'nın hareketlerinden kuşkulanacaktır.

Nalan'la yaptığı konuşmadan etkilenen Rafet, çocuklarına davranışını değiştirecek ve tüm ailesini eve geri toplamaya çalışacaktır.

"YEPYENİ BİR NALAN"

Feride'nin de zorlamasıyla kendisine gelen çekim teklifini kabul eden Nalan, gücü eline almak üzere hareket etmeye başlar.



NALAN, CANA'YLA YÜZLEŞECEK Mİ?

Sedat'ın geri dönüşüyle Koroğlu Konağı'nda fırtınalar kopar. Nalan, Feride'nin emriyle artık bambaşka biri olmaya başlar. Muzo ise büyük bir sırrı saklamak için söz verir. Cana ve Nalan karşı karşıya gelecekler mi?

Nalan, Sedat'ın gitmesine engel olduğunu düşünürken aslında gerçek bambaşkadır. Sedat ve Cana'nın ihanetini öğrenemeyen Nalan, neler yaşayacak?

MUZO'NUN HERKESİ ŞAŞIRTAN SEVGİLİSİ...

Nalan'ın Billur ile arasını yapmaya çalıştığını öğrenen Muzo, yalancı sevgilisi Melisa'yı Nalan ve Sedat'la tanıştırır.

Muzo'nun kız arkadaşını Sedat ve Nalan'la tanıştırması herkesi şaşırtır. Çünkü Muzo'nun tanıştırdığı kişi tarzıyla Nalan'a inanılmaz benzer.

NALAN, CANA'NIN SEDAT'I ARADIĞINI GÖRÜYOR

Yemekteyken Sedat ve Muzo'nun içecek almaya gittikleri sırada Sedat'ın telefonu çalar, arayan Cana'dır. Nalan telefona bakıp arayanı görür. Sedat ve Cana'nın ihanetini öğrenemeyen Nalan, neler yaşayacak?

SELEN'İN HAMİLE OLMADIĞI ORTAYA ÇIKACAK MI?

Diğer yandan Selan, annesinin doktor baskısı sonucu gerçekleri daha fazla saklayamayacağını anlıyor. Selen hamile olmadığını açıklayacak mı?

Diğer yandan Sedat, kendisinin Cana ile otoparkta çekilen görüntülerini ekrana veren Levent'in yakasına yapışır.

Levent'in geri dönmesiyle birlikte Selen ve kocası da Koroğlu konağına geri döner. Bu mutlu aile tablosu ne zamana kadar devam edecek?