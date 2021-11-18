18 Kasım 2021 Perşembe 23:48 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 23:48

Misafir 2. bölüm izleyici ile buluştu. FOX TV'de yayınlanan ve"Oasis" dizisinin uyarlaması olan Misafir dizisinin 2. bölümünde; Güneş'in geçmişini araştıran Giray, Gece'nin geçmişinden bir tehlikeyi Erdem'in evine misafir eder. Herkesin düzenini altüst edecek bu misafir kimdir? Dizide travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadınla, eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir adamın umut dolu karşılaşma hikayesi anlatılıyor. Misafir 2. bölümü izlemek isteyenler, yeni dizi Misafir 2. bölüm izleme bağlantısına haberimizden ulaşabilirler.

MİSAFİR 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Misafir 2. bölümde Güneş, Erdem'e olan minnetini nasıl geri ödeyeceğini bilemez. Erdem ise Güneş'e çocukların bakıcısı olmayı teklif eder.

Güneş'in misafirlikten çıkıp evin bir bireyi haline gelmesi en çok Betül'ü rahatsız eder.

Güneş'in geçmişini araştıran Giray ise Gece'nin geçmişinden bir tehlikeyi Erdem'in evine misafir eder. Herkesin düzenini altüst edecek bu misafir kimdir?

MİSAFİR KONUSU

Travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadınla, eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir adamın umut dolu karşılaşma hikayesi anlatılacak.

Mutlu bir aile hayatına sahip olan bir baba eşi ve 3 çocuğuyla birlikte hayatına devam ederken ani bir ölümle karşı karşıya kalır. Bu mutlu ailenin annesi vefat eder. Diğer yandan da travmalarla dolu ve mutsuz bir çocukluk dönemi yaşayan bir kadın hafızasını kaybeder.

Tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran dizide; travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadın olan Gece (Hazal Kaya) ve eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir baba olan Erdem'in (Buğra Gülsoy) umut dolu hikayesi konu alınacak.

MİSAFİR DİZİSİ OYUNCULARI

"Misafir"in oyuncu kadrosunda Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay'ın yanı sıra Bülent Şakrak, Selen Öztürk, Nezaket Erden, Elçin Altamgüç, Berk Yaygın, Beren Gençalp, Salih Demir Ural, Zeyno Asya Orçin ve Emir Kaan Özkan gibi başarılı isimler de yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün'ün oturduğu, senaryosunu Özge Aras'ın uyarladığı Misafir dizisinde travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadın olan Gece (Hazal Kaya) ve eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir baba olan Erdem'in (Buğra Gülsoy) umut dolu karşılaşma hikayesi konu alınacak.