17 Kasım 2021 Çarşamba 23:51 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 23:51

Sadakatsiz 39.bölüm izleyenleriyle buluştu. Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz 39. bölümde Volkan eline geçirdiği büyük kozu kullanarak Asya'ya Aras'ın aslında evli olduğunu söyler. Aras'ın evli olduğunu öğrenen Asya'nın ise aklında bir plan vardır. İkinci kez yıkıma uğrayan Asya, bu durumda da güçlü kalabilecek mi? Sadakatsiz 39. bölümü full izlemek için aşağıdaki linke tıklayın.

Sadakatsiz 39. bölümü izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Doctor Foster dizisinin uyarlaması olan Sadakatsiz dizisinin son bölümünde; Asya, intikam ateşini bir kez daha yakar... Bu kez hedefinde Aras vardır. Sadakatsiz 39.bölüm full izle!

Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Sadakatsiz'in yeni bölümünde Aras her şeyi hatırlar...

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı Kanal D'de...

SADAKATSİZ 39. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sadakatsiz, yeni bölümü ile ekrana geldi. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a Melis Sezen'in eşlik ettiği dizinin yeni bölümünün konusu şöyle;

Sadakatsiz 39. bölümde Volkan, Aras'ın evli olduğunu öğrenince onunla ilgili detaylı bir araştırma yapmaya soyunur ve onun carpıcı geçmişi ile yüz yüze kalır.

Volkan, büyük bir zevkle Aras'ın evli olduğunu Asya'ya söyler.

"Bunu o adamın yanına bırakmayacağım" diyen Volkan'a Asya'nın cevabı ağır olur.

Asya'nın Volkan'a söylediği "Ne yapacaksın Volkan? 'Onu sadece ben kandırabilirim' diye hesap mı soracaksın?" sözü Sadakatsiz'in son bölümüne damga vurdu.

Aras'la ilgili gerçeği öğrenen Asya ise onunla yüzleşmeye hazırdır. Asya, kandırıldığını öğrenince büyük bir plan hazırlar.

Diğer yandan Aras, karısı Leyla'nın kapısını çaldı. Aras'ı karşısında gören Leyla, Asya konusunda nasıl bir tepki verecek? Asya'nın Aras ile ilgili pkanı ne?

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Sadakatsiz'in son bölümünde Aras her şeyi hatırlar.

Asya, boşanma kararı alan Volkan'ın kıskançlıkları ile uğraşırken, babasının etkisi altında kalan Ali, problem çıkarmaya devam eder. Demir ve Gönül cephesini de etkileyen bu olay aileler arası gerilime sebep olur.

Asya ve Aras'ın peşine düşen Volkan, Aras'ın hayatı hakkındaki gerçekleri öğrenir. Leyla'yı gören Volkan hız kesmeden soluğu Asya ve Aras'ın yanında alır. Sonrasında Asya'ya her şeyi anlatan Volkan, eski karısının kendisine dönmesini umuyordur.

VOLKAN'DAN DERİN'E İKİNCİ ŞOK!

Volkan, Derin'e boşanma şokundan sonra ikinci şoku da yaşatıyor. Boşanma protokolü için bir araya gelen ikili, Zeynep konusunda anlaşamıyor.

BAHAR'IN HAMİLELİĞİ TEHLİKEYE GİRDİ!

Bahar'ın kanaması oluyor. Melih'le tartıştıkları için ayrı olan Bahar, bu süreçte yaşadığı stresten dolayı bebeğini kaybetme tehlikesi yaşıyor.

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un yer aldığı Sadakatsiz dizisinin kadrosunda; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş' in yanı sıra usta oyuncu Burak Sergen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mutlunur Lafçı, Doğan Can Sarıkaya, Dora Dalgıç yer alıyor.