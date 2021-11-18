Destan dizisi nerede çekiliyor? Destan dizisi konusu ve oyuncuları

Destan dizisi konusu ve oyuncuları hakkında araştırmalar hız kazandı. Atv ekranında yeni sezona damgasını vurmaya hazırlanan Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisi başlıyor. Atv ekranında seyirciyle buluşacak 'Destan' dizisinde, seyirci düşmanına esir olan Akkız ile babasının sarayında ezilen çolak ve topal han oğlu Batuga'nın hikayesini anlatacak. pEKİ Destan dizisi nerede çekiliyor? iŞTE Destan dizisi konusu ve oyuncuları
Destan dizisi, 23 Kasım Salı akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Destan, daha önce Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yayınlandığı salı günleri ekranlara gelecek.
DESTAN 1. TANITIMYapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.
DESTAN 2. TANITIM
Atv ekranında seyirciyle buluşacak 'Destan' dizisinde, seyirci düşmanına esir olan Akkız ile babasının sarayında ezilen çolak ve topal han oğlu Batuga'nın hikayesini konu alıyor.
Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkansızı başarmalarını konu alıyor.
Herkesin göz ardı ettiği bu ikili imkansızı başararak iktidara yürümek üzere güçlerini birleştirecekler.
DESTAN 3. TANITIMHikayenin kadın karakterler açısından ne kadar zengin ve güçlü olduğunun altını çizen Destan'da eski zamanlardaki ölümcül iktidar savaşının yansımaları yer aldı.
Atv'nin yeni dizisi Destan'ın iç mekan çekimleri İstanbul Beykoz'da film platosu olan bir fabrikada yapılmaktadır. Dış mekan çekimleri ise yine Beykoz ve Polonezköy'de yer alan ormanlarda yapılmaktadır.
Ebru Şahin - Akkız
Edip Tepeli - Batuga
Selim Bayraktar
Burak Tozkoparan
Deniz Barut - Ece
Ecem Sena Bayır
Burak Berkay Akgül
Esra Kılıç