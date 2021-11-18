Destan dizisi nerede çekiliyor? Destan dizisi konusu ve oyuncuları

18 Kasım 2021 Perşembe 15:00 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 15:00

Destan dizisi konusu ve oyuncuları hakkında araştırmalar hız kazandı. Atv ekranında yeni sezona damgasını vurmaya hazırlanan Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisi başlıyor. Atv ekranında seyirciyle buluşacak 'Destan' dizisinde, seyirci düşmanına esir olan Akkız ile babasının sarayında ezilen çolak ve topal han oğlu Batuga'nın hikayesini anlatacak. pEKİ Destan dizisi nerede çekiliyor? iŞTE Destan dizisi konusu ve oyuncuları

DESTAN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Destan dizisi, 23 Kasım Salı akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Destan, daha önce Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yayınlandığı salı günleri ekranlara gelecek.

DESTAN 1. TANITIM

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

DESTAN 2. TANITIM

DESTAN DİZİSİNİN KONUSU NE?

Atv ekranında seyirciyle buluşacak 'Destan' dizisinde, seyirci düşmanına esir olan Akkız ile babasının sarayında ezilen çolak ve topal han oğlu Batuga'nın hikayesini konu alıyor.

Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkansızı başarmalarını konu alıyor.

Herkesin göz ardı ettiği bu ikili imkansızı başararak iktidara yürümek üzere güçlerini birleştirecekler.

DESTAN 3. TANITIM

DESTAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hikayenin kadın karakterler açısından ne kadar zengin ve güçlü olduğunun altını çizen Destan'da eski zamanlardaki ölümcül iktidar savaşının yansımaları yer aldı.

Atv'nin yeni dizisi Destan'ın iç mekan çekimleri İstanbul Beykoz'da film platosu olan bir fabrikada yapılmaktadır. Dış mekan çekimleri ise yine Beykoz ve Polonezköy'de yer alan ormanlarda yapılmaktadır.

DESTAN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Ebru Şahin - Akkız

Edip Tepeli - Batuga

Selim Bayraktar

Burak Tozkoparan

Deniz Barut - Ece

Ecem Sena Bayır

Burak Berkay Akgül

Esra Kılıç