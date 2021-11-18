18 Kasım 2021 Perşembe 11:09 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 11:09

Ünlü oyuncu Nergis Öztürk, Yargı dizisine dahil oldu. Nergis Öztürk, Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinde Engin'in avukat teyzesini canlandıracak. Avlu dizisinde canlandırdığı Zerrin karakteriyle hafızalara kazınan Nergis Öztürk'ün nasıl bir karakterde olacağı şimdiden merak konusu oldu. Peki Nergis Öztürk kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte rol aldığı dizi ve filmler...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisine yeni bir oyuncu katılıyor. Nergis Öztürk , bu sezonun en çok konuşulan projelerinden olan Yargı dizisinde Onur Duymaz'ın canlandırdığı Engin karakterinin avukat teyzesi Seda karakterine hayat verecek.

Nergis Öztürk, Avlu dizisinde canlandırdığı gaddar Cezaevi Müdürü Zerrin rolüyle izleyicinin hafızasında yer edinmişti.

Yer aldığı televizyon dizileri ve Sinema filmlerinin yanı sıra tiyatro oyunlarıyla da birçok başarılı projeye imza atan Nergis Öztürk, hikayede Engin'in (Onur Durmaz) avukat teyzesi Seda'ya hayat verecek. Başarılı oyuncunun hikayenin seyrini nasıl değiştireceği şimdiden merakla bekleniyor.

Sema Ergenekon'un kaleminin Ali Bilgin'in rejisiyle buluştuğu 'Yargı'nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

'Yargı' her Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

NERGİS ÖZTÜRK KİMDİR?

Nergis Öztürk, 1980 yılında Kocaeli Kandıra'da dünyaya geldi.

Ordulu bir öğretmen anne ve elektrik teknisyeni bir babanın çocuğu olarak Kandıra'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Bölümünde yüksek lisans yaptı. Oyunculuk kariyeri boyunca sinema, tiyatro ve dizi çalışmalarını bir arada yürüten Nergis Öztürk, sinemaya ilk adımını, Altın Koza ödüllü Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filmi ile attı. Daha sonra Barda, Kıskanmak, Gişe Memuru, Atlıkarınca, Yeraltı, Eve Dönüş Sarıkamış 1915, Koku gibi filmlerde rol aldı. Öztürk, rol aldığı TV dizilerinden Hatırla Sevgili dizisindeki Ayla, Böyle Bitmesin dizisindeki Nisa, ve Avlu dizisindeki Zerrin Şahin karakteri ile tanındı.

2005 yılında "Körfez Ateşi" dizisi ile televizyon dünyasına adım atan Nergis Öztürk, "Bunu Yapan İki Kişi" adlı tiyatro oyunundaki performansıyla X. Lions Tiyatro Ödülleri'nde en iyi komedi kadın oyuncu ödülü aldı. Nergis Öztürk ayrıca; "Barda", "Kızlar Yurdu", "Hatırla Sevgili", "Kıskanmak", "Gişe Memuru", "Yeraltı" gibi birçok dizi ve filmde yer aldı.

2009'da Kıskanmak isimli filmdeki baş rol oyunculuğu ile 46. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali ve 17. Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

2010'da Bunu Yapan İki Kişi adlı tiyatro oyunundaki performansı ile X. Lions Tiyatro Ödülleri'nde En İyi Komedi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

2015'te oyuncu eşi Cemal Toktaş'la beraber İstanbul'un ilk ve tek kabare restoranı Taşra Kabare'yi kurdu.

Diğer birçok oyun yanında Düşperest isimli kabareyi Şevki Çepa ve Cemal Toktaş'la birlikte hemen her gösterimde tüm biletleri satılarak sahnelediler.

2016'da Engin Hepileri ile birlikte sahnelemeye başladığı Akciğer isimli tiyatro oyunu sahnelemeye devam etmektedir.

2020'de rol aldığı, Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, Koku adlı film 57. Altın Portakal Film Festivali ve 8.Boğaziçi Film Festivali'ne katıldı.

Nergis Öztürk kendisi gibi oyuncu olan Cemal Toktaş ile evlidir ve Yaman adında bir erkek çocuk annesidir.