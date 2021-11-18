18 Kasım 2021 Perşembe 11:45 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 11:45

ATV ekranlarının fenomen dizisi Kardeşlerim'in 29. bölüm fragmanını izleyenler, "Kardeşlerim Kadir ölecek mi?" sorusuna cevap aramaya başladı. Kardeşlerim dizisinin 29. bölüm fragmanında Ömer ve Asiye'ye "Başınız sağ olsun" denmesi ve 3 kardeşin ağlaması, izleyiciye Kadir'in öldüğünü düşündürdü. Peki Kardeşlerim dizisinin Kadir'i Halit Özgür Sarı, diziden ayrılıyor mu? İşte 29. bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar...

KARDEŞLERİM 29. BÖLÜM FRAGMANI | KARDEŞLERİM KADİR ÖLECEK Mİ?

HALİT ÖZGÜR SARI, DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Kardeşlerim dizisinin 29. bölümünden yayınlanan ilk fragmanda Ömer'in "Abim kaza geçirmiş" cümlesinin yer alması "Kardeşlerim Kadir ölecek mi?" sorusunu gündeme getirdi.

Kardeşlerim dizisi 29. bölümde Kadir karakterinin ölüp ölmeyeceği merak ediliyor. Kadir'in diziden ayrılıp ayrılmadığı 29. bölümde belli olacak. Kardeşlerim 29. bölümü Cumartesi akşamı yayınlanacak.

'BAŞINIZ SAĞ OLSUN ÇOCUKLAR'

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel... Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar... Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

NGM Medya'nın yapımcılığında her hafta Cumartesi akşamı izleyiciyle buluşan Kardeşlerim dizisinde heyecan durulmuyor.

Babasının kazaya değil cinayete Kurban gittiğini örenen Kadir'in yaşadığı acı, izleyenleri derinden etkilemişti.