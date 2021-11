16 Kasım 2021 Salı 23:42 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 23:42

FOX Tv'nin yeni dizisi Evlilik Hakkında Her Şey, 9. Bölümüyle izleyiciyi derinden etkiledi. Aile içi çatışmaların konun alındığı Evlilik Hakkında Her Şey son Bölümde Azra, Sergen'den boşanamayınca umutsuzlupa kapılır. Sergen, Azra'dan boşanmayacağını ve boşanma işini yıllarca sürdüreceğini söyler. Yıldırım ise Azra'yı bir an olsun yalnız bırakmaz. Diğer yandan üç kız kardeş derinden sarsılacakları bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalacaktır. Peki Evlilik Hakkında Her Şey 9. bölümde neler yaşandı? Evlilik Hakkında Her Şey 9. bölüm izleme bağlantısı sizlerle...

Evlilik Hakkında Her Şey, izleyiciye boşanma süreçlerinin iç yüzünü anlatılıyor. İşte Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin 9. bölümde yaşananlar...

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 9. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Evlilik Hakkında Her Şey, 9. bölümü ile FOX Tv'de izleyicisiyle buluştu.

Azra ile Sergen, boşanma sürecinde gittikçe gerilmekte ve tamamen kopma noktasına gelmiştir.

Azra, mahkemede hamile olduğunun ortaya çıkması sonucunda kızından tepki görür. Sergen, boşanma işini yokuşa süreceğini açıkca beyan eder.

Sergen, "Benden o kadar boşanamayacaksın. Çocuklarımı, doğmamış çocuğumu benden uzakta büyütemeyeceksin!" der. Çolpan'ın araya girmesiyle Sergen ona da karşı gelir.

Azra, yuvasının dağılmasının yanı sıra bir de kızı ile ters düşmüştür.

Evlilik Hakkında Her Şey 9. bölümde Azra, Sergen'in duruşmada ansızın boşanmaktan vazgeçmesiyle köşeye sıkışmış olsa da ondan boşanmaya kararlıdır.

Melisa, Koray'ın vereceği tepkiden korkarken beklemediği bir tavırla karşılaşacaktır.

Müvekkili Melisa'nın kocası Koray ile görüşen Azra, onun patavatsız sözleriyle karşılaşır. Azra ile birlikte giden Yıldırım ise bu sözler karşısında sinirlenip Koray'ın yakasına yapışır.

Sanem, Ural'ın davayı kazanabilmesi için olağanüstü bir mücadele verirken ikili iyice yakınlaşır fakat kendilerini bekleyen sarsıcı sürprizden habersizlerdir.

Çolpan, Yıldırım'a yardım etmek için Arsen & Cevher Hukuk'a gelmeye başlayınca Erman ikilinin yakınlığından şüphelenir.

Güneş yaptığı bir planla Faruk'la ilgili sır perdesini kaldırmak üzere tüm aileyi bir araya getirir.

Geçmiş defterlerin hesabı görülürken üç kız kardeş derinden sarsılacakları bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalır.

Yolun sonuna yaklaştığını fark eden Jale ise Azra'ya karşı son hamlesini yapar ve Azra'nın oğlunu kaçırır. Çocuklarına zarar verilecek olması düşüncesi bile Azra'nın gözünü karartır.

"Evlilik Hakkında Her Şey"in oyuncu kadrosunda; Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Tülin Ece, Bertan Asllani, Cevdet Arıcılar, Esma Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmil, Emine Ada Sezer, Mila Kasarcı ve Erdal Küçükkömürcü ve Sumru Yavrucuk gibi başarılı isimler yer alıyor.