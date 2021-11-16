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Dizi

Kalp Yarası 20. bölüm izle! Kalp Yarası 20 bölüm full izle Youtube!

Kalp Yarası 20. bölüm izleyenleriyle buluştu. Atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kalp Yarası'nın yeni bölümünde Ayşe, Ayşe, içtiği içeceğe katılan zehir nedeniyle bebeğini kaybediyor. Ferit ise o gün telefonu açmadığı için pişman oluyor. Ayşe ve Ferit yeniden eskisi gibi olabilecek mi? Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran'ın yer aldığı Kalp Yarası 20. bölüm izleme linki haberimizde. Kalp Yarası 20. bölüm full izle Youtube!

16 Kasım 2021 Salı 10:58 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 10:58
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Kalp Yarası 20. bölüm, izleyici karşısına çıktı. Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası 20. bölümde Ferit'in seçimi hem Ayşe'yi hem Sancakzade Konağı'nı etkiler! Hande amacına ulaşır. Hain planlarıyla Ayşe'nin bebeğini kaybetmesine neden olur. Zamanında yaptıklarından pişman olan Azade ise bu duruma çok üzülüp Ayşe'yi teselli eder. Kalp Yarası 20. bölümü full izlemek isteyenler için Youtube ve Atv bağlantılarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Kalp Yarası 20. bölüm izle!

KALP YARASI 20. BÖLÜM İZLE ATV!

Ferit, Ayşe'nin hayatı ve bebek arasında bir seçim yapıyor. Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, yapımcılığı Süreç Film tarafından üstlenilen dizinin genel hikayesi Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

KALP YARASI 20. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE!

Kalp Yarası, Pazartesi akşamı yeni bölümüyle Atv'de ekrana geldi. Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği dizinin başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran yer alıyor.

KALP YARASI 20. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Atv ekranlarının izlenme rekorları kıran yeni dizisi Kalp Yarası 20. bölümde Zehirlenen Ayşe'nin hayatı riske girerken Ferit zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Bu seçim Ayşe'yi kahreder, Sancakzade Konağı'nda ise büyük bir üzüntüye sebep olur.

Ayşe, bebeğini kaybeder. Ferit'in telefonu açmaması yüzünden sinir krizi geçiren Ayşe, bir türlü bu olayı kabullenemez.

Hande Sancakzade Ailesi'nden intikamını almanın mutluluğu ile en yakın arkadaşı Betül'e hedefine koyar. Yaman'la Betül'ü ayırmak için her şeyi göze alan Hande'nin planı nedir?

Aldatıldığını gözleriyle gören Azade'nin ise Adnan'a bir sürprizi vardır. Azade'nin hazırladığı sürpriz ile Adnan'ı neler beklemektedir?

ATV 'nin yeni dizisi Kalp Yarası, Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alıyor. Dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

15 Kasım 2021 Pazartesi reyting sonuçları: Üç Kuruş, Kalp Yarası, Alparslan Büyük Selçuklu reyting sıralaması

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