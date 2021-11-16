Kalp Yarası 20. bölüm, izleyici karşısına çıktı. Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası 20. bölümde Ferit'in seçimi hem Ayşe'yi hem Sancakzade Konağı'nı etkiler! Hande amacına ulaşır. Hain planlarıyla Ayşe'nin bebeğini kaybetmesine neden olur. Zamanında yaptıklarından pişman olan Azade ise bu duruma çok üzülüp Ayşe'yi teselli eder. Kalp Yarası 20. bölümü full izlemek isteyenler için Youtube ve Atv bağlantılarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Kalp Yarası 20. bölüm izle!

KALP YARASI 20. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferit, Ayşe'nin hayatı ve bebek arasında bir seçim yapıyor. Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, yapımcılığı Süreç Film tarafından üstlenilen dizinin genel hikayesi Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor. Kalp Yarası, Pazartesi akşamı yeni bölümüyle Atv'de ekrana geldi. Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği dizinin başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran yer alıyor.

Atv ekranlarının izlenme rekorları kıran yeni dizisi Kalp Yarası 20. bölümde Zehirlenen Ayşe'nin hayatı riske girerken Ferit zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Bu seçim Ayşe'yi kahreder, Sancakzade Konağı'nda ise büyük bir üzüntüye sebep olur.

Ayşe, bebeğini kaybeder. Ferit'in telefonu açmaması yüzünden sinir krizi geçiren Ayşe, bir türlü bu olayı kabullenemez.

Hande Sancakzade Ailesi'nden intikamını almanın mutluluğu ile en yakın arkadaşı Betül'e hedefine koyar. Yaman'la Betül'ü ayırmak için her şeyi göze alan Hande'nin planı nedir?

Aldatıldığını gözleriyle gören Azade'nin ise Adnan'a bir sürprizi vardır. Azade'nin hazırladığı sürpriz ile Adnan'ı neler beklemektedir?

ATV 'nin yeni dizisi Kalp Yarası, Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alıyor. Dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

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