15 Kasım 2021 Pazartesi 20:42 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 20:42

Üç Kuruş dizisi 3. Bölümüyle izleyicisini ekran başına kilitledi. Üç Kuruş 3. bölümde Bahar'ın Kartal'la birlikte Çıngıraklı'ya giriş yapıyor. Kartal, Nezih'ten saklanmak isteyen Bahar'ı evine davet ediyor. Bahar, Kartal'a ne cevap verecek? İşte Üç Kuruş 3 Bölüm full izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar... Üç Kuruş 3. Bölüm full izle Tek Parça!

ÜÇ KURUŞ 3. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Üç Kuruş, her Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de! Show Tv'de yayınlanmaya başlayan Üç Kuruş dizisi, 3. bölümü ile ekrana geldi. Yeni dizi Üç Kuruş'un üçüncü bölümünde Efe ve Leyla'nın yakınlaştığı anlarda ikilinin birbirlerine söyledikleri imalı sözler aralarındaki romantik çekimi gözler önüne serdi.

Kartal'a gönderilen künye, Efe ile birlikte katilin izini sürebilecekleri tek ipucudur. Fakat ikisinin dışında künyenin önemini fark eden biri daha vardır.

Kartal'a gönderilen künye, Efe ile birlikte katilin izini sürebilecekleri tek ipucudur. Fakat ikisinin dışında künyenin önemini fark eden biri daha vardır.

Efe, Kartal'la anlaşması sonucunda babasıyla yüzleşirken Nezih'le girdiği mücadeleye devam eden Kartal son kez şansını denemek için Bahar'ın karşısına çıkar. İrfan ilk defa sırrını öğrenmeye yaklaşan biriyle karşılaşıp panikler. Fakat meseleyi soğukkanlılıkla çözdüğünü düşündüğü anda yeni bir sürprizle karşılaşır.

Kartal'a gönderilen künye, Efe ile birlikte katilin izini sürebilecekleri tek ipucudur.

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

Üç Kuruş 3. Bölümde Bahar'ın Kartal'la birlikte Çıngıraklı'ya giriş yaptığı sahnede Kartal, Nezih'ten saklanmak isteyen Bahar'ı evine davet ediyor. Bahar'ın vereceği cevap merak uyandırırken ikilinin sahneleri şimdiden izleyicide büyük heyecan yarattı.

Dikkat çekeceği konularla Show TV ekranlarında fark yaratmaya hazırlanan 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Efe (Ekin Koç)

Kartal (Uraz Kaygılaroğlu)

İrfan (Diren Polatoğulları)

Bahar (Nesrin Cavadzade)

Leyla (Aslıhan Malbora)

Neriman (Nursel Köse)

Bülent Komiser (Burak Altay)

Zafer Algöz (Nezih)

Oktay (Civan Canova)

Halit (Ercan Kesal)

Ruşen (Mustafa Kırantepe)

Şesu (Uğur Yıldıran)

Batu (Aytaç Uşun)

Mesut (Cenk Kangöz)

Şahin (Umutcan Ütebay)

Halide (Damla Makar)

Nesrin (Melisa Yıldırımer)

Semiha (Süreyya Kilimci)

Konyalı (Alişan Uğur)

Sahir (Mutttalip Müjdeci)

Peri (Asena Girişken)

Hazal (Tuğçe Yolcu)

Mirsad (Erkan Üçüncü)

Neşe (Aylin Engör)

Kamil (Volkan Kıran)

Ahmet (Özkan Özipek)

Seco (Ömer Çobanoğlu)

Hüseyin (Ömer Civan Şit)