15 Kasım 2021 Pazartesi reyting sonuçları: Üç Kuruş, Kalp Yarası, Alparslan Büyük Selçuklu reyting sıralaması

16 Kasım 2021 Salı 10:11 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 10:11

15 Kasım 2021 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Pazartesi akşamı; Üç Kuruş, Çok Güzel Hareketler 2, Yasak Elma, Kalp Yarası, Düğün Dernek, MasterChef Türkiye ve Alparslan: Büyük Selçuklu izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Peki Pazartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 15 Kasım 2021 reyting sonuçları

15 Kasım Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Pazartesi dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

15 KASIM 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

15 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Alparslan Büyük Selçuklu, ikinciliği Yasak Elma, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Üç Kuruş, üçüncü sırada ise Yasak Elma yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada ise Üç Kuruş yer aldı. İşte reyting sonuçları

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

Alparslan Büyük Selçuklu 2. Bölüm full izle!

Yasak Elma 120. son bölüm full izle FOX Tv!

Üç Kuruş 3. bölüm full izle tek parça!

Yargı 9. bölüm full izle!

Teşkilat 22. bölüm izle!