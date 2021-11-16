16 Kasım 2021 Salı 23:41 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 23:41

Sana Söz dizisi 3. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan'ın paylaştığı Sana Söz dizisinde inandıkları uğruna mücadele eden Elif ve Ömer'in hikayesi anlatılıyor. Sana Söz 3. Bölümde Rıza Demircioğlu ise Elif'e suç duyurusunda bulunarak yaptığı yanlışın farkına varır ve Erdem'in ortağı Vedat'la birlikte yeni planını uygulamaya koyar. Rıza'nın yeni planı ne? Sana Söz 3. Bölüm izleme bağlantılarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sana Söz dizisinin oyuncu kadrosunda; Erkan Petekkaya, Nehir Erdoğan, Serkan Altunorak, Ayçin İnci, Aslıhan Kapanşahin, Hivda Zizan Alp ve Cansın Çekili, Atakan Hoşgören yer alıyor.

Sana Söz dizisinde Nehir Erdoğan'ın canlandırdığı Elif karakteri, Müge Anlı ile benzer özellikler taşıyor.

SANA SÖZ 3. BÖLÜM ÖZETİ

Star Tv'nin yeni dizisi Sana Söz 3. bölümde Ömer, babası Azmi'nin başına gelenler yüzünden sarsılır. Babasının durumu yüzünden Ömer kendi geçmişine bir yolculuk yapmak zorunda kalır.

Elif'in programda işlediği vaka, ikilinin yolunu sürpriz bir şekilde birleştirir. Ömer istemesede ona yardımcı olan Elif, ekibiyle birlikte Azmi için elinden geleni yapar.

Ömer'in bu geçmiş yolculuğunda yanında yer alan Elif, Ömer'i daha iyi tanıyacak; geçmişin sırlarıyla yüzleşen Ömer'in acılarına şahit olacaktır.

Sana Söz 3. bölümde İkiz kardeşi Duru'nun değişen ruh halinden şüphelenen Umut, kiminle görüştüğünü öğrenmek için harekete geçer. Duru ise farkında olmadan Bora'ya daha da yaklaşacak, romantik planlar yapar. Ancak planları Duru'yu hiç ummadığı bir yere doğru sürükler.

Erdem, Ayşe Erten davasının şahidi ile görüştüğünde öğrendiği gerçekler davanın bütün seyrini değiştirir.

Rıza Demircioğlu ise Elif'e suç duyurusunda bulunarak yaptığı yanlışın farkına varır ve Erdem'in ortağı Vedat'la birlikte yeni planını uygulamaya koyar.