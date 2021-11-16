16 Kasım 2021 Salı 20:48 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 20:48

Yalancı, 9. bölümüyle izleyiciye gergin anlar yaşattı. Show Tv'de ekrana gelen Yalancı 9. Bölümde Mehmet Emir, Yasemin'i kaçırıyor. Deniz'in hesap sorması üzerine; Yasemin'in yerini ondan bir akşam geçirmesi şartıyla söyleyeceğini ifade ediyor. Deniz, Mehmet ile geçireceği akşam yemeğinin sonunda ne yaşayacak? Peki Yalancı 9. bölümde neler yaşandı? İşte Yalancı 9. Bölüm full izleme linki ve yeni bölümde yaşananlar.

YALANCI 9. BÖLÜM ÖZETİ

Show TV'de yayınlanan, yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer'in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak yer alıyor. Onlara İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Yalancı dizisinin 9. bölümünde Canan Mehmet Emir'in baskısı ve manipülasyonu sonucu canına kıymıştır. Bulunan intihar mektubu tam okunmasa da Canan'ın; saldırıya uğradığı günden ve Deniz'den bahsetmiş olması hem Deniz'i hem de Mehmet Emir'i harekete geçirir.

Deniz Canan'ın kendisine gelir gelmez konuşacağını ve Mehmet Emir'in nihayet yakalanacağını düşünmekte, aynı durumdan korkan Mehmet Emir ise Canan'ı susturmak için bir yol aramaktadır.

Bu durum Mehmet Emir ve Deniz'i bir kez daha karşı karşıya getirir. Yaşadıklarından ve çevresindekilerin zarar görmesine engel olamamaktan yorgun düşen Deniz, her şeyden uzaklaşmaya karar verir ancak ona takıntılı bir bağlılık geliştirmiş olan Mehmet Emir, Deniz'in yakınında kalması için her şeyi yapmaya hazırdır. Bu kez hedefinde sadece Deniz değil, Deniz'in sevdikleri ve yakınları da vardır.

Yalancı 9. Bölümde Deniz'in içinde bulunduğu zor durumu polislere açıklamaya çalıştığı tanıtımda "Benim elimi kolumu bağladınız, ben kıpırdayamıyorum... Ben artık nefes alamıyorum!" sözleri seyirciyi derinden etkiliyor.

Deniz, Mehmet Emir'in annesine ulaşarak onunla konuşmaya çalışırken Arif'in gerçekleri öğrenip öğrenmeyeceği merakla bekleniyor. Mehmet Emir, Deniz'in evine zorla girerken olayın yaşandığı gece hakkında konuşarak gerilimi artırıyor.

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Show TV'nin Süreç Film imzalı dizisi Yalancı'nın dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde Deniz, yeni kurbanın kimliğini bulmak ve onu konuşmaya ikna etmek için harekete geçer.

Mehmet Emir, kendisine engel olmaya çalışan Deniz, Görkem ve Murat'ı atlatır. Hilal ile randevusuna gitmeyi başarır. Hilal kendisini bekleyen büyük tehlikeden habersizdir.

Canan, Mehmet Emir'e duyduğu nefret yüzünden Mehmet Emir'in evine taş atmış ve kaçmıştır.

Doruk, evlerine taş atan kişinin Deniz olduğunu düşünür. Bu durum Mehmet Emir ve Deniz'i bir kez daha yüz yüze getirir.

Deniz bu olay vesilesi ile Mehmet Emir'in bir kurbanı daha olduğunu anlamış olur. Bu yeni kurban konuşursa Mehmet Emir'in bir yalancı olduğunu ortaya çıkaracak ve Mehmet Emir'i parmaklıklar ardına gönderebilecektir.

Mehmet Emir, her birinin üzerinde kadın ismi yazan hafıza kartlarını çıkararak Deniz'inkini ayırır.

Deniz, yeni kurbanın kimliğini bulmak ve onu konuşmaya ikna etmek için harekete geçer.

Yalancı son bölümde Evine yapılan saldırıyı Deniz'in gerçekleştirdiğini düşünen Mehmet Emir, Deniz'i sinir eden konuşmalarından birini daha gerçekleştirir. Deniz ve Görkem ise Mehmet Emir'in evine saldıran kişiyi bulmak için plan yapar.

Mehmet Emir'in kendisine saldırdığını anlayan ve zor günler geçiren Canan'ın intihara teşebbüs ettiği korku dolu anlar ise heyecanı yükseltti.