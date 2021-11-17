İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2021 Çarşamba / 12 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    10,4539
  • EURO
    11,8203
  • ALTIN
    623.119
  • BIST100
    1685.6
  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • 16 Kasım 2021 Salı reyting sonuçları açıklandı mı? Masumlar Apartmanı, Sana SöZ, Yalancı reyting sıralaması
Medya

16 Kasım 2021 Salı reyting sonuçları açıklandı mı? Masumlar Apartmanı, Sana SöZ, Yalancı reyting sıralaması

16 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Salı akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Salı akşamı Kanal D'de Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw, Atv'de Fırtınalı Soygun, Star Tv'de Sana Söz, FOX Tv'de Evlilik Hakkında Her Şey, Tv8'de Masterchef Türkiye, TRT1'de Masumlar Apartmanı, Show Tv'de Yalancı, reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 16 Kasım 2021 reyting sonuçları

17 Kasım 2021 Çarşamba 09:21 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 09:21
ABONE OL

16 Kasım 2021 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Salı akşamı; Yalancı, Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw, Fırtınalı Soygun, Sana Söz, Evlilik Hakkında Her Şey, MasterChef Türkiye ve Masumlar Apartmanı izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Peki Salı reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 16 Kasım 2021 reyting sonuçları

16 Kasım Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Salı dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

16 KASIM 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Salı akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Masumlar Apartmanı, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Evlilik Hakkında Her Şey, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada ,Evlilik Hakkında Her Şey, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

Yalancı 9. bölüm full izle!

Evlilik Hakkında Her Şey 9. bölüm izle!

Sana Söz 3. Bölüm izle!

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.