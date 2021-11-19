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Medya

18 Kasım 2021 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı? Camdaki Kız, Barbaroslar, Misafir reyting sıralaması

18 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Perşembe akşamı Kanal D'de Camdaki Kız, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova, Star Tv'de Haluk Levent'le Yeniden, FOX Tv'de Misafir , Tv8'de Masterchef Türkiye, TRT1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Show Tv'de Aziz, reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 18 Kasım 2021 reyting sonuçları

19 Kasım 2021 Cuma 09:21 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 09:21
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18 Kasım 2021 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Perşembe akşamı; Üç Kuruş, Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova, Misafir, MasterChef Türkiye, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ve Haluk Levet'le Yeniden programları izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Peki Perşembe reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 18 Kasım 2021 reyting sonuçları

18 Kasım Perşembe Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Perşembe dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

18 KASIM 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Perşembe akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Camdaki Kız, ikinciliği Bir Zamanlar Çukurova, üçüncülüğü ise Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı , üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı. İşte reyting sonuçları

Barbaroslar 9. Bölüm izle!

Camdaki Kız 20. Bölüm izle tek parça!

Misafir 2. bölüm izle ilk bölüm tek parça!

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