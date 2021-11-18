18 Kasım 2021 Perşembe 23:49 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 23:49

Barbaroslar dizisi 9. Bölümüyle izleyiciyle buluştu. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 9. bölümde Akdeniz'in tamamına egemen olmak için amansız mücadelesini sürdüren Unita'nın Müslümanlara karşı olan yeni hamlesi ne olacaktır? Diğer yandan kitabı tekrar ele geçiren Hızır'ın sırla arasındaki engeller kalkacak mıdır? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 9.bölümü izlemek isteyenler, haberimizdeki linkten ulaşabilirler. Barbaroslar 9. Bölüm full izle

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi Barbaroslar, Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatıyor. Barbaroslar dizisinin 9. bölümünü full izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 9. BÖLÜM ÖZETİ

Başrollerinde; Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Melis Babadağ, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yer aldığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi her Perşembe TRT 1'de.

TRT 1 ekranlarının dev projesi Barbaroslar'ın 9. bölümü yayınlandı.

ES Film imzalı, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosu Mustafa Burak Doğu tarafından kaleme alınan, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 9. bölümü ile izleyenleri heyecanlı sahnelerle karşıladı.

Barbaroslar 9. bölümde Papa'nın emriyle harekete geçen Kalimnos komutanı Pietro, Ebu Muhammed'i ve sırlı kitabı Roma'ya götürmek için yola çıkmıştı. Oldukça kalabalık bir askeri donanma ile yola çıkan Pietro, Kerpe Adası'nda Baba Oruç ve leventleriyle karşı karşıya gelmiş ve çarpışma kaçınılmaz olmuştu.

Sayıca yetersiz olan Baba Oruç ve leventler, Pietro'nun kitap ve Ebu Muhammed'le Roma'ya gitmesine Burak Reis'in de desteğiyle engel olmuş ve hem sırlı kitabı hem de Ebu Muhammed'i Pietro'nun elinden kurtarmıştı.

Büyük değişimlere sahne olacak olan İskenderiye'ye kazandığı zaferle varan Oruç ve Hızır'ı nasıl bir sürpriz beklemektedir? Yeni düzen getirecek ve yiğitleri epeyce zorlayacak kişi kim olacak?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 9. bölümde Osmanlı'nın direkt yardımıyla zafer kazanan Oruç ve Hızır, Memlük komutanları tarafından nasıl karşılanacaktır?

Bunların yanı sıra Yorgo'nun İshak tarafından öldürüldüğünü öğrenen Despina, Isabel'i babasının yerini söylemekle suçlamış ve aralarındaki boğuşmada merdivenden yuvarlanarak düşmüştü. Despina'nın başına gelecek büyük felaket nedir?

İshak, Yorgo'yu öldürerek ailesinin intikamını almıştı fakat onu bekleyen tehlikelerden haberi olacak mıdır?

Tüm bunların yanı sıra kitabı tekrar ele geçiren Hızır'ın sırla arasındaki engeller kalkacak mıdır?

Akdeniz'in tamamına egemen olmak için amansız mücadelesini sürdüren Unita'nın Müslümanlara karşı olan yeni hamlesi ne olacaktır?

Kardeşini kurtarmak için savaşan Isabel, Unita'ya karşı ortak bir mücadele içinde olduğu Oruç'a nasıl yardım edecektir?

Kazandığı zaferler ve denizcilikte yaptıklarıyla Osmanlıların deniz imparatorluğu olmasını sağlayan Barbaros Hayrettin Paşa'nın denizlerdeki hakimiyetini konu alan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, TRT 1'in iddialı yapımları arasında yer alıyor.