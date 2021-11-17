17 Kasım 2021 Çarşamba 20:45 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 20:45

Kuruluş Osman 71. bölüm izleyenleriyle buluştu. Atv'de ekrana gelen dizinin son bölümüne Osman Bey'in "Bize kaldırılan elleri kesmek adetimizdir" sözü damga vurdu. Kuruluş Osman 71. bölümde Düşmanlar obadaki çocukları kaçırıp Gonca ve obadaki birkaç kişiyi şehit ederler. Osman Bey, "Andım olsun ki Gonca'nın ve Cümle şehitlerin kanını yere koymayacağım' diye yemin eder. Kuruluş Osman son bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Kuruluş Osman 71.bölüm izle full hd tek parça!

KURULUŞ OSMAN 71. BÖLÜM ÖZETİ

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 71. bölümde düşman dört bir yandan Kayılara saldırır. Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, Çarşamba akşamı atv ekranlarında yayınlanıyor.

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman dizisinin 71. bölümüne Osman Bey'in Tekfura söylediği "Taştan kaleler, zırhlı askerler... Hiç biri sizi benim gazabımdan koruyamaz!" sözü damga vurdu.

KAYI OBASI'NA AĞIR DARBE!

'Kuruluş Osman'ın 71. bölümünde Osman Bey'in Nikea'da zehirlenmesi ve eş zamanlı olarak Kayı Obası'na düzenlenen saldırı, Kayıların ciddi bir darbe almasına yol açar. Tekfurlar Söğüt'ü ele geçirmek için nasıl bir tuzak kuracak?

OSMAN BEY VE TURGUT BEY KARŞI KARŞIYA

Osman Bey bütün bu olanlara karşı hamlesini sabırla hazırlarken karşısında Turgut Bey'i bulur. Turgut Bey'in kışkırtmasıyla onu yaralayan Osman bey, bu beylik savaşının yanı sıra obasını korumak zorundadır.

Nikola'nın zehirli tuzağını zekice bir hamleyle bertaraf eden Osman Bey, saldırının hesabını sormak için önce Tekfur Rogatus'un karşısına dikilir. Osman Bey Kayı Obası ve Nikea saldırılarının faillerini bulabilecek mi?

Suikastçı Julia'nın Gonca Hatun'u şehit etmesi ise herkesin yüreğine ateş düşürür. Gonca Hatun'un ölümü Boran Alp'i nasıl etkileyecek?

Osman Bey ve Kayı Obası'na karşı düzenledikleri saldırılarla güvenleri artan tekfurlar, eğitim gören Kayı çocuklarını kaçırarak Söğüt'ü hedefine koyar. Osman Bey tekfurların kaçırdığı öğrencileri geri almak için ne yapacak?

Osman Bey, Nikea'daki zehirli tuzaktan nasıl kurtulacak? Obaya düzenlenen saldırıya hazırlıksız yakalanan Kayılar ölümcül suikastı nasıl savuşturacak?

Bala Hatun, Orhan'ı koruyabilecek mi?