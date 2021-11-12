12 Kasım 2021 Cuma 23:49 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 23:49

Arka Sokaklar 603. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar 603. bölümde Rıza baba, Samir'in gözaltına alınmasının ardından karşısına geçer ve gözdağı verir. Cemal ise alevlerin arasından Ezgi'yi kurtarmaya çalışır. İşte Arka Sokaklar 603. bölüm full izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar... Arka Sokaklar son bölüm tek parça izle!

Arka Sokaklar 603. Bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de ekrana geldi. Arka Sokaklar 604. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Arka Sokaklar, her hafta Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

ARKA SOKAKLAR 603. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kanal D ekranlarında yayınlanan uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar 603. bölümde Ekip, Samir Selman'ın peşine düşerken olaylar iyice çıkmaza giriyor. Cemal ise Ezgi'yi kurtarmak için alevlerin arasına dalıyor!

MESUT VE İDİL ÖLDÜRÜLEN KAĞIT TOPLAYICISI İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA YAPMAYA BAŞLAR...

Mesut, Selin ve müfettiş İdil izbe bir sokakta öldürülen kağıt toplayıcısı Javid üzerine araştırma yapmaya başlar. Javid'in ülkemizdeki tek yakını, Türkiye'ye göç etmeden önce ülkesinde hakimlik yapan Kadim'dir. Kadim ile görüşen Mesut bir sonuç elde edemez.

Müfettiş İdil'in istihbarat'tan edindiği bilgi ve Mesut ile Selin'in yaptığı araştırma sonucunda elde edilen deliller, cinayeti işleyenin İkbal adında bir göçmen olduğunu gösterir. Derinleştirilen araştırma ile İkbal'in çeşitli suçlar işleyen bir örgütün parçası olduğunu ve bu örgütün liderinin Samir olduğu anlaşılır. Samir ve İkbal'in asıl hedefinin Javid olduğuna inanmayan Mesut ve İdil, ekipten affını isteyen Cemal'in yardımı ile soruşturmayı derinleştirir.

ENGİN'İN ESKİ ŞEFİ MUHAMMER AĞIR YARALI OLARAK HASTAHANEYE KALDIRILIR...

Emekli polis Muhammer'in ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılması haberini alan Engin, eski şefinin başına ne geldiğini öğrenmek için olayı soruşturmaya başlar. Muhammer'in telefon kayıtlarından ulaşılan numara bir kız öğrenci yurdundan sinyal verir. Soruşturma için yurda giden Engin, yurt güvenliklerinin cesetleri ile karşılaşır. Yurtta görevli diğer güvenlik Davut ise ortadan kaybolmuştur. Tüm deliller suçlunun Davut olduğunu işaret eder. Ekip, işlenen cinayetlerin ve Muhammer'in yaralanmasının şüphelisi olarak Davut'un peşine düşer.

ALEXANDRA, İSTANBUL TURUNDA SAHTE TAKSİCİ TARAFINDAN DOLANDIRLIR...

Arda görevdeyken İstanbul'u gezen Alexandra, bindiği taksinin şoförü tarafından dolandırılır. Alexandra'yı dolandıran şoför aynı zamanda taksiyi çalmış olan bir suçludur. Arda ve ekibimiz, Alexandra'yı kurtarmak için harekete geçer.

METİN, LATİF'İN MANDIRASINDA ÇALIŞMAYA DEVAM EDER...

Türkiye'ye dönmek için eşi Asiye'yi ikna eden Metin, Latif'in mandırasında çalışmaya devam eder. Mandıraya gelen restoran zinciri sahibine büyük bir satış gerçekleştirir.

Arka Sokaklar yeni bölümü ile Cuma akşamı Kanal D'de...

ARKA SOKAKLAR RIZA BABA DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Kanal D'de yayınlanan ve Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar son aylarda peş peşe yaşanan ayrılıklara bir yenisi eklendi. Uzun süredir devam eden Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Rıza Baba karakteriyle boy gösteren Zafer Ergin'in diziden ayrılacağı öne sürüldü.

Tam 12 senedir dizide rol alan tecrübe oyuncunun ayrılması gündeme taşınınca dizi izleyenleri üzüntüye boğuldu.

Sosyal medyada yankılanan iddiaya göre Zafer Ergin, yapılacak olan bir operasyonda yaralı olarak hastaneye kaldırılacak ama hayat mücadelesi veremeyecek kadar yorgun olacak ve diziden ayrılacak!