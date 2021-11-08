7 Kasım 2021 Pazar reyting sonuçlar açıklandı mı? Teşkilat, Elbet Bir Gün, Yargı reyting sıralaması

8 Kasım 2021 Pazartesi 09:17 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 09:17

7 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Pazar akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Pazar akşamı Kanal D'de Yargı, Atv'de Kim Milyoner Olmak İster, Star Tv'de Benim Hayatım, FOX Tv'de Elbet Bir Gün, Tv8'de Masterchef Türkiye, TRT1'de Teşkilat, Show Tv'de Hababam Sınıfı reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 7 Kasım 2021 reyting sonuçları

7 Kasım Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Pazar dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

7 KASIM 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

7 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Pazar akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Yargı, üçüncülüğü ise Teşkilat (ÖZET) aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada ise Yargı (Özet) yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada ise Yargı (Özet) yer aldı. 7 Kasım reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

Yargı 8. Bölüm izle tek parça!

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