8 Kasım 2021 Pazartesi 11:22 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 11:22

Kanal D ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Camdaki Kız'ın 19. yeni bölümünden 2 fragman yayınlandı. Nalan'ın dünyasının başına yıkılmasıyla birlikte Koroğlu malikanesinde kara bulutlar gezinmeye başlıyor. Nalan evi terk edip, Feride'nin yanına dönüyor. Peki Camdaki Kız 19. yeni bölümde neler olacak? Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız 19. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar...

Sedat'ın ayrılık açıklamasından sonra Nalan yıkılmıştır. Kandırıldığını düşünürken bir taraftan da aşkını kaybedecek olmanın acısını yaşar. Feride'nin sözleri ise aklında yankılanır. Hayri ise Nalan'a destek olmak için yanı başında beklemektedir.

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği iddialı dizi Camdaki Kız 19. bölüm fragmanında Sedat'ın olaylarının ardından Nalan, Koroğlu ailesini terk etmeye karar verir.

Başta Selen olmak üzere herkes dil dökse de dinlemez. Feride ise oldukça hiddetlenmiştir. Sedat'ı kıstırır ancak Sedat'ın da cevapları hazırdır.

Rafet, Sedat'ın şirketin hisselerini Cavit'e sattığını öğrenir ve çok sinirlenir.

Nalan ise annesinin evine dönerek her şeye en başında başlamak zorunda kalır.

Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de Kanal D'de!

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Rafet'in Yönetim Kurulu'ndan ayrılmayacağını açıklaması ve yarattığı kaos, Selen'in evi terk etmesine neden olur.

Sedat'ın babasına öfkesi bir türlü dinmez. Bu yüzden bir plan yapar ve kendine ait olan şirket hisselerini satmaya karar verir.

Camdaki Kız 18. bölüm full izle YouTube!

SEDAT ORTADAN KAYBOLUYOR, AİLELER KARŞI KARŞIYA GELiYOR!

Gülcihan olanlardan Rafet'i suçlarken Nalan, Sedat'tan haber alamadığı için çok endişelidir. Koroğlu Konağı'nda olup bitenleri ne yapıp edip öğrenen Feride, kendi yöntemlerini uygulamaya koyulur. Cana'nın evine gidip tehdit eden Feride, Sedat'ın yerini öğrenmeye çalışır.

Cana ise Sedat'ın yurt dışına kaçma teklifini kabul etmiş, eşyalarını ve pasaportunu hazırlamıştır.

Koroğlu ailesinde bir yıkım yaşanmaktadır. Hem Sedat hem de Selen evden ayrılır. Bunun akabinde Nalan da Sedat'a ulaşamaz.

Sedat, gitmeden önce Nalan ile konuşmaya karar verir ve boşanmak istediğini söyler.