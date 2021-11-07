7 Kasım 2021 Pazar 23:49 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 23:49

Benim Hayatım 2. Bölüm izleyenleriyle buluştu. Star Tv'nin yeni dizisi Benim Hayatım, hayatın tüm zorluklarına rağmen ailesiyle beraber hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul'a taşınan bir kızın hikayesini anlatıyor. Benim Hayatım 2. Bölümde Yılmaz ve Ökkeş'in gerilimi herkesin hayatını alt üst edecektir. İşte Benim Hayatım 2. Bölümü full izlemek isteyenler için Benim Hayatım 2. Bölüm izle Youtube ve Star Tv linkleri.

Benim Hayatım dizisinin genel yönetmenliğini Onur Tan üstlenirken, yönetmen koltuğunda Orkun Çatak oturuyor. Senaryosunu ise Saadettin Tolan ve Ali Buhara Mete'nin kaleme alıyor.

Benim Hayatım 2. bölümde Yılmaz'ın evlenme teklifini kabul eden Hayat, Yılmaz'ın karısından boşanacağına ihtimal vermez. Hayat, Ali'yi sevse de Yılmaz'ın şakası yoktur.

Şaheste boşanmaya razı olur ve küçük bir ricada bulunur. Boşanmadan önce gençleri evlendirmek için yemekte toplanılacaktır. Daveti fırsat bilen Ökkeş yemeğe silahla katılır.

Sırları ifşa etmek isteyen Yılmaz ve Ökkeş'in gerilimi masadaki herkesin hayatını alt üst edecektir.

İLK BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Hayalleri için babası Ökkeş'le İstanbul'a gelen Hayat, Harisoğlu Holding'in moda yarışmasına katılır. Holding sahibi Yılmaz, babasının eski düşmanı çıkınca, kendini bir intikam çemberinin içinde bulur. Büyük bir aile olmak isteyen Yılmaz'ın beklenmedik evlilik teklifi herkes üzerinde bomba etkisi yaratacaktır.

BENİM HAYATIM OYUNCULARI KİMLERDİR?

Yapımcılığını BVB Yapım'ın (Bahadır Özdener) üstlendiği dizinin genel yönetmenliğini Onur Tan üstlenirken, yönetmen koltuğunda Orkun Çatak oturuyor. Senaryosunu ise Saadettin Tolan ve Ali Buhara Mete'nin kaleme alıyor.

"Benim Hayatım"ın oyuncu kadrosunda ise; Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak, Savaş Özdemir, Uğur Çavuşoğlu, Nilüfer Açıkalın, Ali Burak Ceylan, Aleyna Solaker, Öykü Çelik, Zeynep Kumral, Önder Açıkbaş, Koray Şahinbaş, Pelin Uluksar, Hira Koyuncuoğlu ve Belgin Şimşek gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.