11 Kasım 2020 Çarşamba 12:03 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 12:03

Netflix'in yeni dizisi Bir Başkadır, bu Perşembe başlayacak. 12 Kasım Perşembe günü başlayacak olan dizinin yönetmen koltuğunda Berkun Oya yer alıyor. Netflix dizisinde Öykü Karayel Meryem, Fatih Artman ise Yasin karakterini canlandırıyor. Peki Bir Başkadır dizisi oyuncuları kimlerdir? Netflix Bir Başkadır konusu nedir? 'Masum' dizisinin yapımcısı olan, aynı zamanda Taylan Biraderler imzalı 'Azizler' filminin de senaryosunu kaleme alan Berkun Oya’nın yazıp yönettiği 'Bir Başkadır' ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

BİR BAŞKADIR DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bir Başkadır dizisi 12 Kasım 2020 Perşembe günü Netflix'te yayınlanacak. Bir Başkadır dizisi 8 bölümden oluşuyor.

BİR BAŞKADIR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Bir Başkadır dizisi farklı sosyo-ekonomik geçmişlerden gelen ve İstanbul'un renkli ve canlı hayatında şaşırtıcı tesadüflerle yolları kesişen kendine özgü bir grup karakteri konu alıyor. Bu karakterler ya yeni bir yola yürümek ya da karmaşık bir geçmişle hesaplaşmak zorunda kalıyor.

Berkun Oya imzası taşıyan Bir Başkadır adlı mini Netflix dizisi ilgi çekeceğe benziyor.

BİR BAŞKADIR OYUNCULARI KİMLER?

Netflix'te başlayacak olan Bir Başkaduır dizisinin oyuncu kadrosunda Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Tülin Özen, Defne Kayalar, Bige Önal , Settar Tanrıöğen, Derya Karadaş gibi başarılı isimler yer alıyor.



