Bir Başkadır Meryem (Öykü Karayel) kimdir? Öykü Karayel kaç yaşında ve nereli?

16 Kasım 2020 Pazartesi 12:24 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 12:24

Öykü Karayel'in Netflix'te yayınlanan Bir Başkadır dizisindeki Meryem karakteri sosyal medyada gündem konusu oldu. Şarkıcı Can Bonomo ile evli olan Öykü Karayel'in Bir Başkadır dizisinde canlandırdığı Meryem karakteri, arka mahalle diye tabir edilen yerler ile lüks yaşamın arasında sıkışan ve ikisine de tanık olan bir kızdır. Peki Bir Başkadır'ın Meryem'i Öykü Karayel kimdir? Öykü Karayel kaç yaşında ve nereli?

ÖYKÜ KARAYEL KİMDİR?

20 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Öykü Karayel, Çemberlitaş Kız Lisesi mezunudur. Kenter Tiyatrosu'nda kısa bir eğitim aldıktan sonra, 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümüne girdi.

Henüz konservatuvar öğrencisiyken, Tiyatro Krek'in 'Güzel Şeyler Bizim Tarafta' adlı oyunu için yapılan seçmelere katıldı ve 30 aday arasından 'Ayşe' rolünü oynamaya hak kazandı. İlk profesyonel deneyimi olan 'Güzel Şeyler Bizim Tarafta' tiyatro oyunuyla, 16. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri'nde, 'Efes Özel Ödülü'nü ve Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Genç Yetenek Ödülü'nü almayı başardı.

Başarılı performansıyla önce senarist Ece Yörenç'in, ardından da yapımcı Kerem Çatay'ın ilgisini çekip 20 yaşında oyunculuğa adım attı. 'Kuzey Güney' adlı dizide, 'Cemre Çayak' karakterini canlandırdı. 2014 yılındaki ilk oyunu Moda Sahnesi'nde 'Katil Joe' ile seyircilerin karşısına çıktı. 'Kara Para Aşk' adlı diziye 30. bölümde 'İpek' karakteriyle dahil oldu.

2020 yılında online dizi-film platformu Netflix'te yayınlanan 'Bir Başkadır' adlı dizideki 'Meryem' karakteriyle büyük beğeni topladı.

1990 doğumlu olan Öykü Karayel, 2020 yılı itibariyle 30 yaşındadır.

2018 yılından beri şarkıcı Can Bonomo ile evlidir.

Öykü Karayel 1.63 metre boyunda, 51 kilo ve başak burcudur.

ÖYKÜ KARAYEL DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2011-2013 Kuzey Güney (Cemre Çayak Tekinoğlu)

2014-2015 Kara Para Aşk (İpek)

2015 Bulantı (Aslı)

2015 Toz (Azra Naziri)

2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem (Dilruba Sultan)

2017-2018 Kalp Atışı (Eylül Erdem)

2017 İşe Yarar Bir Şey (Canan)

2018 Put Şeylere (Elif)

2018-2019 Muhteşem İkili (Yağmur Bulut)

2019 Jet Sosyete (Sinem)

2020 Bir Başkadır (Meryem)

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

2014 Katil Joe (Yazan: Tracy Letts), Dottie Smith karakteri, tiyatro.iN,

2010 Güzel Şeyler Bizim Tarafta (Yazan: Berkun Oya), Ayşe karakteri, Krek

BİR BAŞKADIR KONUSU NEDİR?

Bir Başkadır dizisi farklı sosyo-ekonomik geçmişlerden gelen ve İstanbul'un renkli ve canlı hayatında şaşırtıcı tesadüflerle yolları kesişen kendine özgü bir grup karakteri konu alıyor. Bu karakterler ya yeni bir yola yürümek ya da karmaşık bir geçmişle hesaplaşmak zorunda kalıyor.

Bir Başkadır dizisi oyuncuları kimlerdir? Netflix Bir Başkadır konusu nedir?