Bir Küçük Gün Işığı, ilk bölümüyle Atv'de ekrana geldi. Başrollerinde Seray Kaya ve Berk Oktay'ın yer aldığı dizi, eşini çok seven bir kadının feci bir kazayla hayatının nasıl değiştiğini gözler önüne serecek. Bir Küçük Gün Işığı 1. bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Bir Küçük Gün Işığı 1. bölüm full izle!

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 1. BÖLÜM FULL İZLE!

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün yazdığı Bir Küçük Gün Işığı dizisinin başrollerinde Seray Kaya ve Berk Oktay yer alıyor.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 2. BÖLÜM FRAGMAN

Bir Küçük Gün Işığı Pazartesi akşamı saat 20.00'da ATV'de...

Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar...

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 1. BÖLÜM ÖZETİ

Elif, Hakan'a çok aşıktır. Evliliklerinin tek eksiği bir çocuktur.

Elif evlatlık alma prosedürüne başlamayı düşündüğü sırada Hakan'ın kaza yaptığını öğrenir. Ve hayatı geri döndürülemez bir şekilde değişmeye başlar.

Fırat ise yıllardır kayıp olan kardeşi Dila'nın izini bulur ve onu eve geri getirir. Fırat, kuralcı ve baskıcı olan annesi Ümran'la, asi ve uçarı kardeşi Dila'nın arasında kalır.

Elif'in hayatı tepetaklak olurken Fırat, kaderin kendi için ördüğü ağdan habersizdir.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI KONUSU NEDİR?

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizi, tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alıyor.

10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in hayatı bir haberle alt üst olur. Çaresiz genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik bir şekilde kesiştiğinde ise her şey daha da karışır.

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" her pazartesi atv'de.

Elif ve Fırat'ın yolu bir daha hiç ayrılmayacak şekilde kesişir.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI DİZİSİ OYUNCULARI

Bir Küçük Gün Işığı dizisinde; Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz ve Azra Aksu gibi oyuncular yer alıyor.

Başrol oyuncusu Seray Kaya, Kadın dizisindeki rolüyle hafızalara kazınmıştı. Kaya, en son Mahkum dizisinde rol aldı.