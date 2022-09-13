Bir Küçük Gün Işığı 2. bölümüyle izleyenleri duygulandırdı. İlk bölümü geçen hafta ekrana gelen dizide Elif'in hikayesi yüreklere dokundu. Bir Küçük Gün Işığı 2. Bölümde Elif, Fırat'ın teklifine ne yanıt verecek? Bir Küçük Gün Işığı dizisinin 2. bölümünü izlemek için Bir Küçük Gün Işığı 2. Bölüm full izleme Youtube ve Atv sayfalarına haberimizdeki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 2. BÖLÜM FULL İZLE!

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Bir Küçük Gün Işığı geçtiğimiz akşam yayınlanan 2. bölümüyle tüm kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 2. BÖLÜM İZLE YOUTUBE!

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bir Küçük Gün Işığı, 2.bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Seray Kaya ve Berk Oktay'ın duygu dolu sahneleriyle izleyenleri ekranlara kilitledi.

Bir Küçük Gün Işığı 2. bölümde Elif, Hakan'ın arkasında bıraktığı borçları nasıl ödeyeceğini bilemezken bir de işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Güneş'in varlığını kabullenemezken onunla bir bağ kurmaya, onun için endişelenmeye başlar.

Fırat, Dila'nın altı yıllık yokluğunun yarattığı soru işaretleriyle boğuşurken Dila yıllarca arka plana itilmesinin ve hor görülmesinin intikamını almaya hazırlanır.

Elif, Fırat'ın iş teklifini değerlendirirken Güneş için zor günlerin başladığını bilmiyordur.

GÜNEŞ VE DILA OFISTE KARŞI KARŞIYA GELDI!

Güneş'in annesini çaresizce arayan Elif, hep bir adım Dila'nın arkasındadır. Fırat'ı yalanlarıyla kandıran Dila, onu Güneş'in annesi olmadığına ikna eder ve evden tüm eşyalarını taşımayı başarır. Ancak Fırat'ın getirdiği çilekli tatlıyı yiyen Güneş fenalaşır. Çileğe alerjisi olan küçük kız hastaneye kaldırılır. Doktorun bu tür alerjinin genetik olduğunu söylemesi Fırat'ın yine kuşkulanmasına neden olur. Çünkü Dila'nın da çileğe alerjisi vardır.

Elif, kocasının şirkete borcu olduğu halde Fırat'ın kendisine verdiği tazminatı kabul etmez ama zor durumdadır. Çalışanlarının borcunu ödeyebilmek için arabasını satar.

Annesinin bulunmasını istemeyen Güneş ise Elif'e iyice alışır. Sude ise Dila'ya annesi Ümran'a karşı iş birliği teklif eder. Fırat'ın iş teklifini kabul etmek zorunda kalan Elif, Güneş'i de alarak şirkete gider. Ve orada Dila ile karşılaşırlar. Ümran ise Fırat ve Dila'nın davranışlarından bir şeyler gizlediklerini farkındadır. Mehveş ise Dila'nın odasına sakladığı Güneş ile fotoğraflarını bulur.

Dila ile karşı karşıya gelen Elif, onun Güneş'in annesi olduğunu anlayacak mı? Fırat bu kez doğruyu öğrenebilecek mi? Fotoğraflarla Ümran'a yakalanan Mehveş ne yapacak?

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizi, tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alıyor.

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak oturduğu, başrollerini; Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı'nın (Hakan)paylaştığı "Bir Küçük Gün Işığı" her Pazartesi atv'de.

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