İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Eylül 2022 Salı / 17 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2482
  • EURO
    18,5173
  • ALTIN
    1011.75
  • BIST100
    3696.75
  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • 12 Eylül reyting sonuçları 2022: Maymunlar Cehennemi, Masterchef, Bir Küçük Gün Işığı reyting sıralaması
Medya

12 Eylül reyting sonuçları 2022: Maymunlar Cehennemi, Masterchef, Bir Küçük Gün Işığı reyting sıralaması

12 Eylül 2022 Pazartesi akşamı televizyonlarda; Güldür Güldür Show, Maymunlar Cehennemi: Savaş, MasterChef Türkiye, Derin Sular, Bir Küçük Gün Işığı, Yasak Elma ve Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi reyting sonuçlarında yarıştı. Peki Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 12 Eylül 2022 reyting sonuçları

13 Eylül 2022 Salı 09:44 - Güncelleme:
ABONE OL

12 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Pazartesi akşamı ATV'de Bir Küçük Gün Işığı, Fox TV'de Yasak Elma, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de Maymunlar Cehennemi: Savaş, TRT 1'de Alparslan: Büyük Selçuklu, Star Tv'de Derin Sular ve Show TV'de Güldür Güldür Show dizileri reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Pazartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 12 Eylül 2022 reyting sonuçları

12 EYLÜL 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Pazartesi akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Bir Küçük Gün Işığı, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Masterchef Özet yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Bir Küçük Gün Işığı yer aldı.

REYTİNG NEDİR?

Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülür.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 12 Eylül reyting sıralaması

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.