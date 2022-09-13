12 Eylül reyting sonuçları 2022: Maymunlar Cehennemi, Masterchef, Bir Küçük Gün Işığı reyting sıralaması

12 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Pazartesi akşamı ATV'de Bir Küçük Gün Işığı, Fox TV'de Yasak Elma, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de Maymunlar Cehennemi: Savaş, TRT 1'de Alparslan: Büyük Selçuklu, Star Tv'de Derin Sular ve Show TV'de Güldür Güldür Show dizileri reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Pazartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 12 Eylül 2022 reyting sonuçları

12 EYLÜL 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Pazartesi akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Bir Küçük Gün Işığı, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Masterchef Özet yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Bir Küçük Gün Işığı yer aldı.

REYTİNG NEDİR?

Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülür.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 12 Eylül reyting sıralaması