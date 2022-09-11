Üç Kız Kardeş yeni sezon (17.bölüm) fragmanı yayınlandı. İclal Aydın'ın romanından uyarlanan dizinin sezon finalinde kızının yaşadıklarına dayanamayan Nesrin duyduklarına dayanamayıp yığılmıştı. Peki Nesrin ölecek mi? Üç Kız Kardeş yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte Üç Kız Kardeş 17.bölüm fragmanı ve yeni sezon tarihi

Kanal D'nin, yapımı Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın satış rekorları kıran romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin yeni sezonunda Dönüş'ün çığlıkları tüm kasabayı ayağa kaldırırken, Türkan ve Derya'nın da anneleri için çırpınışları yürekleri sızlatıyor.

Nesrin'in ölümle yüzleşmesi herkesi şoke ediyor. Peki Türkan, Dönüş ve Derya biricik anneleri, Nesrin olmadan nasıl yaşayacak?

ÜÇ KIZ KARDEŞ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç Kız Kardeş yeni sezonuyla 13 Eylül Salı akşamı 20.00'de Kanal D'de!

Başrollerinde; Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever ve Tayfun Eraslan'ın yer aldığı Üç Kız Kardeş, yeni sezonda Kanal D'de!

Camdaki Kız ne zaman başlayacak? Camdaki Kız yeni sezon fragmanı (48. bölüm)