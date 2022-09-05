Yargı 2. sezon fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı dizisinden nefes kesen bir fragman geldi. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin yeni sezonunda Ceylin'in Ilgaz'ı öldürdüğü iddia ediliyor. Peki gerçekten yaptı mı? Yargı dizisi ne zaman başlıyor? İşte Yargı 2. sezon fragmanı

YARGI 2. SEZON FRAGMANI

Yargı dizisi nefes kesen sezon finaliyle ekranlara kısa bir süreliğine ara vermişti. Yargı dizisinin 2.sezon fragmanı yayınlandı.

Yargı yeni sezon fragmanında Ceylin, Ilgaz'ı öldürmekle suçlanıyor... Ceylin ise "Ben Ilgaz'ı öldürmedim, başkasını öldürdüm" diyerek izleyenleri şoke ediyor.

YARGI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kanal D resmi sitesinde yeni sezon tarihi yer almazken iddialar yapımın 18 Eylül 2022 tarihinde ekranlara döneceği yönünde.

YARGI SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Cüneyt ile olan görüşmesi sonrası Serdar'ın katil olduğunu ispatlayacak delil olan telefonu Yekta, Eren ve Ilgaz ile paylaşan Ceylin, artık katilin Çınar değil Serdar olduğuna inanmıştı.

Kardeşinin suçsuzluğu ispatlanan ve Ceylin ile az da olsa arası düzelen Ilgaz, biraz tatil yapmak için dizinin başlarından itibaren tamir ettiği karavanına atlayarak yola çıkmıştı fakat beklenmeyen bir misafiri olan Ilgaz, Ceylin ile arasındaki buzları tamamen eritmişti.

Sonrasında Ceylin ve Ilgaz, boşanmalarından kısa bir süre sonra aralarındaki sorunları çözmüş ve nikah masasına bu sefer hak ettikleri şekilde oturmuştu.

Ceylin ve Eren'in sorgu sahnesi bölüme damgasını vurmuştu. Ceylin'in kimi öldürdüğü merak edilirken Eren'in sinir küpü gibi dolaştığı sorgu odasında gerçekler ortaya çıkmıştı.

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