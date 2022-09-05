Senden Daha Güzel 13. Bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Cemre Baysel ve Burak Çelik'in yer aldığı dizinin son bölümünde Efsun Emir'e sıkılan silahın önüne atlamıştı. Senden Daha Güzel 13. Bölüm fragmanında ise Efsun iyileşirken kendini suçlu hisseden Emir valizini toplayıp şehri terk eder. Sevda ise Efsun'a yaptığı itirafla herkesi şoke eder. İşte Senden Daha Güzel 13. bölümden ilk tanıtım

SENDEN DAHA GÜZEL 13. BÖLÜM 1. FRAGMANI | "EMİR SENİ ÇOK SEVİYOR"

Emir, Efsun'a zarar verdiğini düşünerek uzaklara gidiyor....

Senden Daha Güzel Her Cumartesi 20.00'de FOX'ta!

SENDEN DAHA GÜZEL 13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Emir'e takıntılı olan Filiz akıl hastanesinden kaçarak Efsun'u vurur. Hastaneye kaldırılan Efsun iyileşirken kendini suçlu hisseden Emir, valizini toplayıp şehri terk eder.

Efsun Emir'i aramaya geldiğinde Sevda'dan 'Emir seni çok seviyor' itirafını duyar. Peki şimdi ne olacak?

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Senden Daha Güzel 12. bölümde Emir, Efsun'un gerçekten bir sevgilisi olup olmadığını öğrenmeye çalışır. Efsun ise Emir'e söylediği yalanı devam ettirmekte zorlanır.

Serpil ve Binnur, Sevda ile ilgili daha çok bilgi edinmek için birlikte çalışmaya karar verirler.

Sevda'nın hastalığının gerçekliğini sorgulatan şeyler vardır.

Efsun'un arkadaşı, Sevda'nın hastalığının doğru olmadığını öğrenir. Sevda, Emir'i elde etmek için yalan söylemiştir.

Efsun, Sevda'nın hastalığı hakkında yalan söylediğini öğrenir.

Öte yandan herkesin davet edildiği gizemli bir krem firmasının lansmanı ise hiç beklenmeyen olaylara gebe olacaktır.

SENDEN DAHA GÜZEL OYUNCULAR

Cemre Baysel, Burak Çelik, Ebru Cündübeyoğlu, Sevinç Erbulak, Berat Yenilmez, Cihan Ercan, Gözde Kaya, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Merve Şen.

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