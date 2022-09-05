Murat Yıldırım, Teşkilat dizisine dahil oldu. TRT1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonlarını hikayeleştiren dizisi Teşkilat'ta Serdar karakterinin boşluğunu dolduracak olan Murat Yıldırım Aziz dizinde başrol oyuncusuydu. Peki Teşkilat yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte detaylar

MURAT YILDIRIM TEŞKİLAT DİZİSİNE DAHİL OLDU!

Teşkilat yeni sezonda kadrosuna yepyeni isimleri dahil etti. Ünlü oyuncu Murat Yıldırım Teşkilat'ta başrol oyuncusu olarak yer alacak.

TEŞKİLAT'TA YENİ EKİP KURULUYOR

Geçtiğimiz sezon diziden,Mesut Akusta, Nihat Altınkaya, Ezgi Eyüboğlu ve Çağlar Ertuğrul gibi isimler ayrılmıştı. Son olarak diziye Yunus Emre Yıldırım, Levent Can ve Yunus Narin dahil oldu.

Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtcu ile birlikte bu sezon 'Teşkilat' dizisinin başrolünü paylaşacak. Kadroya dahil olmaktan ötürü çok mutlu olduğunu belirten Murat Yıldırım, dizinin yeni sezonunda 'Ömer Atmaca' karakterine hayat verecek.

'ATMACA ÖMER' KİMDİR?

Ekibe yeni dahil olan Ömer (Murat Yıldırım), babasının erken yaşta kendilerini terk etmesiyle ailesinin yükünü sırtlamıştır. Zorluklarla geçen yılların ardından azmi ve üstün yeteneği sayesinde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başarılı bir mensubu olmuştur. Kritik bir operasyonun dönüşünde yaşadığı acı olayın etkisiyle sarsılan Ömer, bu olayın sorumlularını ararken kendi hayatıyla ilgili bilmediği gerçeklerle yüzleşecektir.

TEŞKİLAT YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Teşkilat dizisinin Eylül ayının üçüncü ya da son haftasında izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

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