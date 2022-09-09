Camdaki Kız yeni sezon fragmanı (48. bölüm) | Camdaki Kız ne zaman başlayacak?

Camdaki Kız yeni sezon fragmanı yayınlandı. Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı dizinin sezon finalinde Muzaffer, düğün gününde Pera tarafından terk edilmiş, Nalan ise Hayri ile yakınlaşmıştı. Peki Camdaki Kız yeni sezonda Nalan'ı neler bekliyor? Camdaki Kız ne zaman başlayacak? İşte Camdaki Kız yeni sezon fragmanı (48. bölüm)

CAMDAKİ KIZ YENİ SEZON FRAGMANI (48. BÖLÜM)

Başrollerinde; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız, yeni sezonda perşembe günleri Kanal D'de...

CAMDAKİ KIZ YENİ SEZONDA NELER YAŞANACAK?

Nalan'ın annesi Feride'den kendisini yıkamasını istediği fragmanda, Selen'in "Nalan asla tahmin ettiğimiz gibi biri değil." sözleri damga vurdu.

Camdaki Kız yeni sezonda Rafet bey, Cavit ile olan bağını öğrendiği eşi Gülcihan'dan boşanmaya karar veriyor.

Muzo ise Pera'nın kendisini düğünde terk ettiğini düşünerek yeniden bunalıma giriyor.

Selen, Nalan'ın aslında göründüğü gibi birisi olmadığını söylüyor. Peki Nalan ve Hayri'yi gören kişi kim? Nalan, kime gözdağı veriyor?

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanal D'nin Camdaki Kız dizisi yeni sezonuyla 15 Eylül Perşembe 20.00'da sevenleri ile buluşacak.

CAMDAKİ KIZ'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Nalan'ın evdekilerin konuşmasını duyup Cana'nın kapısına dayanmasıyla sona eren dizinin sezon finalinde her şey ortaya çıkıtı.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisinin sezon finalinde Cana'nın hamileliğini öğrenen Nalan, onunla yüzleşmeye gider. Nalan, kendisine söylenen yalanlara daha fazla katlanamayarak Cana'yı yüzleşmek için konağa getirir.

NALAN SONUNDA İSYAN EDİYOR!

Camdaki Kız'ın sezon finalinde Cana'yı alıp Koroğlu konağına getiren Nalan, herkesten hesap sorar.

Cana'nın hamileliğini öğrenen ev halkıyla yüzleştirmek için Cana'yı yanına alır. Artık dayanamayan Nalan isyan eder.

Nalan, "Sedat ve Cana ile ilgili, özellikle bebekleriyle alakalı gerçekleri söylemek isteyen var mı bana? Artık hiç birinizin ağzından tek kelime yalan duymak istemiyorum. Yeter! Oyun bitti..." der.

MUZO'NUN DÜĞÜNÜ...

Muzo ve Para'nın düğün hazırlıkları tam gaz devam ederken, aralarındaki tansiyon gitgide artan Nalan ve Hayri de kendilerini hiç beklenmedik bir durumun içinde bulurlar.

Muzo'nun düğünü Koroğlu ailesi için beklenmedik pek çok olaya gebedir. Cana'nın hamileliği, Rafet'in mazisi derken olaylar içinden çıkılmaz bir hal alır.

Pervin Rafet'e, "Sen Gülcihanla evlenmeye karar verdiğinde o zaten Cavit ile sözlüymüş" der. Bunu duyan Rafet şoke olur.

Pera, annesi tarafından düğünden kaçırılır. Muzo ise terk edilmenin acısını yaşar.

NALAN SONUNDA HAYRI'YE AÇILIYOR!

Tüm bunlar yaşanırken Nalan da artık Sedat ile olan evliliğinin bir hata olduğunu anlamaya başlamıştır. Hayri'ye karşı olan duygularını açıklayacaktır.

Camdaki Kızı dizi sezon finali full izle!