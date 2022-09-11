Gönül Dağı 67. bölüm izleyenleri duygudan duyguya sürükledi. Başrollerinde Berk Atan, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk'ün yer aldığı Gönül Dağı'nın 67. bölümünde Dilek'in ölümünden çok fazla etkilenen ve sürekli kendini suçlayan Kenan, Elif'i de kaybetmekten korkmaktadır. Ciritçi Abdullah ile çıktığı yolculuktan sonra Kenan'ın alacağı karar ne olacak? Gönül Dağı 67. bölüm full izleme linki tek parça olarak haberimizde yer alıyor. Gönül Dağı 67. bölüm izle full HD tek parça!

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GÖNÜL DAĞI 68. BÖLÜM FRAGMANI

Anadolu'nun tertemiz aşklarının, unutulmaya yüz tutmuş efsanelerinin, toprak kokan hikayelerinin anlatıldığı Gönül Dağı'nın yapımcılığını Ferhat Eşsiz, senaristliğini Ali Asaf Elmas, Teoman Gök ve Mustafa Becit, yönetmenliğini Yahya Samancı yapıyor.

GÖNÜL DAĞI 67.BÖLÜM ÖZETİ

Gönül Dağı'nın 67. bölümünde Gedelli kasabasının boşaltılmaması için canla başla çalışan Taner'in karşısında bakanlığın gönderdiği mühendis durmaktadır.

Taner, mühendis engelini aşıp kasabanın taşınmasını durdurabilecek midir? Evlilik yıldönümleriyle Dilek'in ölüm gününün çakışması, Asuman'ı mutsuz etmektedir.

Ramazan'ın bu durumu ortadan kaldırmak için Asuman'a hazırlayacağı sürpriz ne olacak?

Dilek'in ölümünden çok fazla etkilenen ve sürekli kendini suçlayan Kenan, Elif'i de kaybetmekten korkmaktadır. Ciritçi Abdullah ile çıktığı yolculuktan sonra Kenan'ın alacağı karar ne olacak?

Veysel'in Ankara'ya iş için gitmesinden sonra Cemile belirsiz hastalık belirtileri göstermeye başlar. Hastaneye gidince öğreneceği gerçek ne olacak?

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

Başrollerini Berk Atan Ve Gülsim Ali İlhan'ın Üstlendiği Dizide, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Zümre Meğreli, Rol Alıyor.