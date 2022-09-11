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Dizi

Tozluyaka 11. Bölüm izle tek parça! Tozluyaka 11. Bölüm full izle!

Tozluyaka 11. bölümüyle izleyicisini ekran başına kilitledi. Yapımcılığını Fatih Aksoy ile Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği gençlik dizisi Tozluyaka'nın 11. bölümünde Bölümde Kenan'ın masum olduğu anlaşıldıktan sonra Cemre için daha zor günler geliyordur. Tozluyaka 11. bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Tozluyaka 11. Bölüm full izle tek parça!

11 Eylül 2022 Pazar 19:50 - Güncelleme:
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Tozluyaka, 11. bölümüyle FOX TV'de ekrana geldi. Başrollerinde; Emre Kınay, Dolunay Soysert ve Tayanç Ayaydın'ın yer aldığı Tozluyaka 11. Bölümde Birisi yeni bir oyun kurmuştur ve bu defa korkma sırası Cemre'dedir. Oyuna yeni kişiler de dahil olur. Kartlar baştan dağıtılmıştır ama bu defa herkesin eli kanlıdır. İşte Tozluyaka 11. bölüm tek parça izleme bağlantısı ve son bölümde yaşananlar. Tozluyaka 11. Bölüm full izle!

TOZLUYAKA 11. BÖLÜM FULL IZLE TEK PARÇA!

Tozluyaka dizisinde zengin ve fakir öğrencilerin sınıf farkını anlatan bir hikaye işleniyor.

TOZLUYAKA 11. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tozluyaka 11. Bölümde Kenan'ın masum olduğu anlaşıldıktan sonra Cemre için daha zor günler geliyordur. Birisi yeni bir oyun kurmuştur ve bu defa korkma sırası Cemre'dedir.

Son yaşanan olaylar ve Cemre üzerine şüpheler yeni ittifakları da beraberinde getirir. Hedef aynı ama yol arkadaşları başkadır artık Tozluyakalılar için.

Geçmişten gelen eski bir dost da bu oyuna dahil olur. Çünkü onun da yarım kalmış bir hesabı vardır.

Kartlar baştan dağıtılmıştır ama bu defa herkesin eli kanlıdır.

TOZLUYAKA OYUNCULARI

Tozluyaka oyuncu kadrosunda Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Dakak gibi genç oyuncular yer alıyor. Yapımcılığını NTC Medya'nın ve yönetmenliğini Semih Bağcı'nın üstlendiği Tozlu yaka dizisinde zengin ve fakir öğrencilerin etkileyici hikâyeleri anlatılıyor.

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