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Medya

11 Eylül Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? Masterchef, Gül Masalı, Tozluyaka reyting sıralaması

11 Eylül 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Pazar akşamı televizyonlarda; Gül Masalı, Yargı, Çok Güzel Hareketler 2, Tozluyaka, Gönül Dağı, Hababam Sınıfı ve MasterChef Türkiye izleyiciyle buluştu. Peki Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 11 Eylül 2022 reyting sonuçları

12 Eylül 2022 Pazartesi 10:06 - Güncelleme:
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11 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Pazar akşamı ATV'de Gül Masalı, Fox TV'de Tozluyaka, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de Yargı, TRT 1'de Gönül Dağı, Star Tv'de Çok Güzel Hareketler 2 ve Show TV'de Hababam Sınıfı dizileri reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Pazar reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 11 Eylül 2022 reyting sonuçları

11 EYLÜL 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

11 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Pazar akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de birinci sırada Tozluyaka, ikinci sırada MasterChef Türkiye, üçüncü sırada Tozluyaka Özet yer aldı.

AB'de ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Tozluyaka, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Tozluyaka, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

REYTİNG NEDİR?

Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reyting sonuçları, belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranıdır. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oluyor.

Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranıdır. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 11 Eylül reyting sıralaması

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