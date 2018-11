Bir Litre Gözyaşı yeni 8.bölüm fragmanı yayında mı Bir Litre Gözyaşı son 6.bölüm Kanal D izleme linki

Bir Litre Gözyaşı yeni 8.bölüm fragmanı yayında mı Bir Litre Gözyaşı son 7.bölüm Kanal D izleme linki ile dizinin tekrarını izlemek izleyicileri tarafından araştarılıyor. Her pazar akşamı ekrana gelen Bir Litre Gözyaşı dizisi aksiyon dozu yüksek sahneler yaşandı ve izleyiciden tam not aldı. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Bir Litre Gözyaşı 7.son bölümünde; Mahir'in Cihan'a itirafını duyan Ali, yeni bir plan yapıyor! Dizide bu hafta kocasının kendisini aldattığını düşünen Figen, Muzo’yla ipleri koparma noktasına gelir. Tefeciye borçlandığını karısından gizleyen Muzo, Figen’in gazabına uğrar. Ailesinin parçalanmaya başladığını gören Cihan duruma el koymaya karar verir. Ancak yaşadığı ağır baskı yüzünden hastanelik olur. Sevdiği kızı kaybetme korkusu yaşayan Mahir artık duygularını daha fazla saklayamayacaktır. Mahir’in Cihan’a aşık olduğunu öğrenen Ali, Mahir’den kurtulmanın yollarını aramaya başlar. Bir Litre Gözyaşı yeni 8.bölüm fragmanı ve 7.son bölüm detayları star.com.tr'de

BİR LİTRE GÖZYAŞI 8.YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Bir Litre Gözyaşı 8.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman görüntüleri yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır.

BİR LİTRE GÖZYAŞI 7.BÖLÜM İZLEYİCİYİ NELER BEKLİYOR?

Bir Litre Gözyaşı dizisinde bu hafta; Mahir'in Cihan'a itirafını duyan Ali, yeni bir plan yapıyor! Kocasının kendisini aldattığını düşünen Figen, Muzo’yla ipleri koparma noktasına gelir. Tefeciye borçlandığını karısından gizleyen Muzo, Figen’in gazabına uğrar. Ailesinin parçalanmaya başladığını gören Cihan duruma el koymaya karar verir. Ancak yaşadığı ağır baskı yüzünden hastanelik olur. Sevdiği kızı kaybetme korkusu yaşayan Mahir artık duygularını daha fazla saklayamayacaktır. Mahir’in Cihan’a aşık olduğunu öğrenen Ali, Mahir’den kurtulmanın yollarını arar.





Öte yandan Cihan ölmeden önce yapılacaklar listesini hayata geçirmeye devam eder. Ancak sıradaki hayali daha öncekilerine hiç benzemez. Amaçlarına ulaşmak için neredeyse hayatlarını ortaya koyarlar. Mahir ve Cihan tehlikenin üzerine yürürken, Ali de Mahir’i yolundan çekmek için kendi planını ortaya koyar. Ailesinin parçalandığını gören Cihan, hastanelik oluyor; Ali ile Mahir arasında yeni bir hesaplaşma görülüyor!

Mahir, duygularını açıklıyor; Ali, tüm söylediklerine şahit oluyor! Ali, Cihan için kozlarını paylaşıyor!

BİR LİTRE GÖZYAŞI 6.SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir Litre Gözyaşı dizisi son bölümünde; Kalan günlerini güzel geçirmeye karar veren Cihan'a, Mahir'den sürpriz evlilik teklifi geliyor!





Cihan, bir tesadüf sonucu Mahir'den beyincik dejenerasyonu hasatsı olduğunu öğrenir. Bu haber Cihan'ı kahreder. Zira hareketlerindeki dengesizlik ve objeleri kavrayamamasının nedenini öğrenmiş olur. Ali'nin ilgisizliğindeki neden de böylelikle ortaya çıkar. Cihan'ın hastalığından ötürü ondan ayrılmaya karar veren Ali, yarı yolda bırakmıştır. Fakat Mahir, aynısını yapmayacaktır ve en büyük destekçisi o olacaktır. Ailesinden hastalığını bildiğini saklayan Cihan, bunu herkese açıklama niyetindedir.



Öte yandan Figen ile Muzo arasındaki problemler devam eder. Cihan'ın hastalığını öğrendikleri andan itibaren birbirlerini yıpratan ikili, eski günlerini aramaktadırlar. Figen, arkadaşının cesaretlendirmesiyle Muzo'ya ulaşmak istese de Muzo tarafından aynı beklenti karşılanmaz.



Cihan, kalan günlerini güzel geçirmekte ısrarcıdır. Tüm dileklerini kağıda yazar ve bir kutu içine koyarlar. Rastgele çektikleri dileği, gelinlik giymektir. Mahir, Cihan'ın bu dileğinin karşılıksız kalmasını istemez. Cihan'a hiç beklemediği bir anda evlilik teklifi yapar. Cihan, bu teklif karşısında çok mutlu olur. Mahir'in bu çabası, Cihan'ı duygulandırır.

KONUSU NEDİR?

Ailenin önemini, inancın gücünü ve hayatın güzelliklerini gözler önüne serecek olan 1 Litre Gözyaşı’nda Sanem Çelik ve Miray Daner ’e; Tolga Tekin, Helin Kandemir, Görkem Mete ve Revna Çolak eşlik edecek. Cihan (Miray Daner) ve ailesinin hayat mücadelesini; anı yaşamanın değerine vurgu yaparak anlatacak 1 Litre Gözyaşı’nın genel hikayesi ise şöyle;



Cihan, büyük bir heyecanla üniversiteye hazırlanmaktadır. Hayal ettiği gibi üniversiteyi kazandığında başka bir heyecanın da içinde bulur kendini: “Aşk”. Yaşamaya yeni başladığını hisseden Cihan, aslında tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanmıştır ve bunu ilk öğrenen annesi Figen olur. Figen, kızının ömrü yettiğince onun hayatını benzersiz ve kızının hak ettiği gibi geçirebilmesi için çetin bir mücadeleye girişir.

OYUNCULARI KİMDİR?

MİRAY DANER (CİHAN YÜREKLİ)



15 Ocak 1999'da İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Daner, Papatyam dizisinde 121 bölüm Metin Akpınar'ın torunu "Gonca"yı oynadı. Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırdı. İlk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşamıştır. Medcezir dizisinde “Beren Beylice” karakterini canlandıran oyuncu asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki Hilal karakteriyle yapmıştır.



Genç oyuncu son olarak Bir Litre Gözyaşı dizisinde rol alıyor. Bu dizide "Cihan Yürekli" karakterine hayat verecek olan Miray Daner'in canlandıracağı karakterin özellikleri şöyle;



Yürekli ailesinin en büyük çocuğu… 18 yaşında, oldukça güzel, sevimli, yaşam enerjisi yüksek bir kız. Her zaman yaşıtlarından bir adım önde, mantıklı, ayakları yere basan yapısıyla ailenin parlak, sorumluluk sahibi, güvenilen çocuğu olmuş. Arkadaşları tarafından da sevilen, kollanan, sosyal yönü kuvvetli biri… Olaylara pozitif yaklaşan, hedeflediği her alanda elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan ve oldukça başarılı bir genç… Gelecek vadediyor.



SANEM ÇELİK (FİGEN YÜREKLİ)



18 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1983’te İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bale bölümüne girdi. 12 sene boyunca okul gösterilerinde ve Çağdaş Bale Topluluğu'nun çeşitli eserlerinde solist ve corps de ballet dansçısı olarak dans etti. Figen Yücel, Vecihi Ofluoğlu, Cem Ertekin, Marion-Yener Durukan, Valentina Sobseva, Ludmilla Marazova, Ramazan Bapov gibi değerli eğitmen ve koreograflarla çalıştı. Önlisansını aldıktan sonra tiyatro bölümüne geçti. Yıldız Kenter ve Haldun Dormen'in yıldız öğrencilerindendi. 1999'da mezun oldu.



1996’da Nihat Durak’ın yönetmenliğinde, başrollerini Aytaç Arman ile üstlendiği, Ziya Öztan’in Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun edebiyat eserinden senaryolaştırdığı Yaban'da ki Emine rolü Sanem’in ilk sinema deneyimi oldu. Bu rol ile 10.Adana Altın Koza Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü"nü kazandı.



1997'de başlayan ve Türk televizyon tarihinin en çok reyting alan dizilerinden biri olan Kara Melek, Sanem Çelik için büyük bir dönüm noktasıdır. Canladırdığı Yasemin Saylan, Türk televizyonlarının en ünlü kötü karakterlerinden biri oldu. Türkiye Sanem'i bu dizi ile tanıdı ve Magazin Gazetecileri Derneği'nin verdiği "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü Perran Kutman ile paylaştı.



2000 yılında Havva Adem karakterini canlandırdığı Derviş Zaim'in Filler ve Çimen adlı sinema filmi ile Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü aldı. Yine aynı film ile 2000- 2001 yılları arasında beş farklı yarışmada "En İyi Kadın Oyuncu" seçildi. Bu sirada Dormen Tiyatrosu'nda sahnelenen bir Ray Cooney oyunu olan Hangisi Karısı ile Volkan Severcan, Salih Kalyon gibi değerli isimlerle tiyatro sahnelerindeydi.



2004'te Aliye adlı televizyon dizisiyle Atv ekranlarında hayranlarının karşısındaydı. Halit Ergenç, Nejat İşler, Ayla Algan, gibi zengin kadroya sahip olan dizi, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Dört ayrı yarışmadan "En İyi Kadın Oyuncu" ve "En İyi Kadın Dizi Oyuncusu" ödülleri aldı.



2005 yılında tekrar bir sinema filmi ile beyazperdeydi: "Ayın Karanlık Yüzü". Metin Belgin'in yazdığı, Buket İlhan'ın yönettiği filmde, Mehmet Ali Alabora, Ali Poyrazoğlu gibi usta oyuncularla birlikte başrolü paylaştı. 2006 yılında Aliye dizisini bitişinin ardından Amerika'nın Los Angeles şehrine gitti. Çeşitli alanlarda kurs ve atölye çalışmalarına katıldı.



2013'te Bursa'da çekimleri tamamlanan Derviş Zaim'in Balık filminde başrollerini Bülent İnal ile paylaştığı Filiz rolünü üstlendi. Yine ayı yıl, Serdar Akar'ın yönettiği, başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşler gibi sevilen oyuncularla paylaştığı Behzat Ç. Ankara Yanıyor sinema filminde Alman polisi Ulrike rolünde oynadı.



Usta oyuncu son olarak Bir Litre Gözyaşı dizisinde rol alıyor. Bu dizide "Figen Yürekli" karakterine hayat verecek olan Sanem Çelik'in canlandıracağı karakterin özellikleri şöyle;



Cihan’ın annesi… 40 yaşında, hala güzelliğiyle dikkat çeken, her şeye yetişmeye çalışan, enerjik bir kadın… Her zaman kendi tercihlerini yaşamış, bu uğurda gereken bedelleri ödemiş ama bundan hiçbir zaman pişman olmamış biri… Güçlü bir kadın, kolay kolay kimseye eyvallah etmiyor. El attığı her işte başarılı olan, mücadeleci bir karakter… Sahip olduğu dört çocuğa, iş hayatında zaman zaman tökezleyen kocasına, evinin idaresine, sağlık görevlisi olarak yaptığı işe, her şeye yetişmeyi başarıyor. En önemlisi bunları sevgiyle yapıyor.



TOLGA TEKİN (MUZAFFER YÜREKLİ)



19 Mart 1973 yılında Ankara'da doğmuştur. Orta eğitimini, Özel Arı Koleji’nde 1992'de tamamladıktan sonra, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden, 1996 yılında mezun oldu. Devlet Tiyatroları'nın açtığı sınavı kazanarak, Adana Devlet Tiyatrosu'nda görevine başladı. 1996 ile 2004 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Bizim Evin Halleri dizisinde 4 yıl oyuncu olarak çalıştı. Halen, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmaktadır.



2000 – 2008 yılları arasında “Bizim Evin Halleri” dizisinde Beyhan Saran, Meral Niron, Emel Göksu, Ayşenil Şamlıoğlu, Zeynep Koltuk ile birlikte oynadı. 2014 – 2015 yılları arasında "Paramparça" adlı dizide "Özkan Gülpınar" karakterini canlandırdı ve popülerlik kazandı.



Başarılı oyuncu son olarak Bir Litre Gözyaşı dizisinde rol alıyor. Bu dizide "Muzaffer Yürekli" karakterine hayat verecek olan Tolga Tekin'in canlandıracağı karakterin özellikleri şöyle;



Cihan’ın babası, 42 yaşında… Sevecen, iyi niyetli, yumuşak huylu ve muzip bir adam… Karısına aşık; kendini onunla bulmuş, daha doğrusu kendini Figen’in akışına bırakmış biri... Gençlik yıllarında savrulmaya müsait bir karakterken Figen’le tanışması hayatının dönüm noktası olmuş. Karısına duyduğu aşk, güven ve teslimiyetle iyi bir aile babasına dönüşmüş. Ailesi için yapamayacağı şey yok.



MERT YAZICIOĞLU (MAHİR YETKİN)



1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mert Yazıcıoğlu aslen Denizlilidir. Lise eğitiminin ardından İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Bölümü'nde kayıt yaptıran Yazıcıoğlu, Karagül adlı dizide canlandırdığı 'Baran' karakteri ile geniş kitleler tarafından tanınmıştır.



Şans eseri oyunculuk yapmaya başlayan Mert Yazıcıoğlu bir süre oyunculuk eğitimi aldıktan sonra "Dedemin İnsanları" adlı filmle, oyunculuğa ilk adımını attı. 2013 yılında FOX TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Karagül dizisinde Ece Uslu, Özcan Deniz, Mesut Akusta ve Yavuz Bingöl gibi usta isimlerle birlikte rol aldı. Bu proje ona şöhretin kapılarını araladı.



3 Kasım 2016 tarihinden itibaren FOX'ta yayınlanmaya başlayan, Burak Sağyaşar imzalı, "Umuda Kelepçe Vurulmaz" dizisinde de rol alan Mert Yazıcıoğlu, Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde genç yeniçeri Korkut rolü ile seyirci karşısına çıkmıştı



Genç oyuncu son olarak Bir Litre Gözyaşı dizisinde rol alıyor. Bu dizide "Mahir Yetkin" karakterine hayat verecek olan Mert Yazıcıoğlu'nun canlandıracağı karakterin özellikleri şöyle;



19 yaşında, Cihan’ın önce en yakın erkek arkadaşı, ilerleyen zamanlarda da her şeyi olacak… Karizmatik ama yaşıtlarından farklı biri, çevresiyle mümkün olduğunca az iletişim kuruyor. Doğuştan isyankar, bazen kabalığa varacak derecede dobra biri... Serinkanlılığı, kendine yeter hali, asiliği, herkese kendince kafa tutuşu akranları tarafından “tuhaf” biri olarak görülmesine neden oluyor ama bu bir yandan onu çekici de kılıyor.